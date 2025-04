iOS 18.1: betas incluem mudanças na Conta Apple e no widget do app Relógio

Com o lançamento da próxima versão dos atuais sistemas operacionais da Apple se aproximando (elas deverão ser disponibilizadas em versão estável até o fim deste mês), mais novidades a respeito das atualizações foram descobertas por testadores.

Entre as novidades mais recentes, estão a possibilidade de alterar o email da Conta Apple e uma alteração muito bem-vinda nos widgets do aplicativo Relógio (Clock), a qual foi encontrada na sétima beta do iOS 18.1, liberada hoje pela Maçã.

Vamos entender um pouco essas novidades detalhadamente?

Mudança de email da Conta Apple

Atualmente, caso sua Conta Apple (o antigo ID Apple) conte com um email da empresa (@iCloud.com, @me.com ou @mac.com) definido como principal, é impossível modificá-lo — restando a opção de criar um alias como um email alternativo.

Com a mudança, será possível efetivamente mudar o endereço principal ligado à conta. Isso será interessante principalmente para quem conta com um endereço de email constrangedor ou para quem foi alvo de algum vazamento de dados.

Atualmente, a única opção para utilizar outro endereço de email como principal é criar uma nova Conta Apple — o que é um processo bastante delicado, uma vez que não dá para transferir os dados e as compras de uma conta para outra.

É importante destacar que a troca do email principal não exigirá a exclusão do endereço atual, uma vez que os usuários poderão continuar utilizando-o para logar na conta, por exemplo.

Nova aparência para o widget de Relógio

Embora tenha mantido o mesmo design e formato, a Apple deu uma mexidinha nos já conhecidos widgets do aplicativo Relógio, os quais ganharam um visual translúcido quando a aparência da tela de Início estiver definida para a opção “Tonalizados”.

De acordo com o AppleInsider, a nova aparência dos widgets nesse modo lembra um pouco o design translúcido o qual a Apple usa e abusa no visionOS, bem como o que já é ostentado há mais de uma década em outras partes do iOS.

Como de costume, as últimas versões beta liberadas pela Apple antes da final não contam com muitas novidades, sendo focadas primariamente com correções de bugs e outras melhorias.

Obviamente, caso surja alguma coisa nova sobre os sistemas manteremos vocês atualizados!

via MacRumors