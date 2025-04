iPhone SE de quarta geração virá sem botão de Ação, indica suposta case vazada

Desde que os primeiros rumores sobre o iPhone SE de 4ª geração começaram a surgir, o design do novo telefone de entrada da Apple tomou muitas formas, indo desde o visual do iPhone XR até o do… iPhone 16! Um novo vazamento, no entanto, pode nos ter dado uma melhor noção de como o aparelho se parecerá.

O leaker Sonny Dickson [@SonnyDickson], que tem um histórico respeitável de vazamentos, compartilhou ontem no X (ex-Twitter) uma imagem do que seria uma capa de proteção para o novo iPhone, a qual conta com proporções parecidas com as do iPhone 14 e um recorte para as câmeras que lembra bastante o dos iPhones 8/8 Plus, por exemplo.

Apesar de o recorte indicar que o novo iPhone SE virá com um conjunto de duas câmeras, o mais provável, na verdade, é que ele seja equipado apenas com uma lente grande-angular de 48 megapixels — provavelmente a mesma encontrada nos iPhones 15 e 15 Plus, por exemplo. Dessa forma, o espaço “extra” encontrado na case seria ocupado pelo flash e pelo microfone traseiro.

Pessoas mais atentas também devem ter notado que a case conta com um recorte para o antigo interruptor do modo silencioso em vez do botão de Ação, que foi introduzido no ano passado com os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Embora não seja possível verificar isso devidamente na imagem acima, também é muito improvável que o modelo venha com o Controle da Câmera.

Esperado para meados do ano que vem, o iPhone SE de 4ª geração deverá abandonar de vez o antigo design com o botão de Início em prol de uma tela com “bordas infinitas”, mas não terá uma Ilha Dinâmica (Dynamic Island), e sim um notch — aquele entalhe com a câmera frontal e os sensores do Face ID (sim, também é esperado que o novo modelo troque o Touch ID pelo sensor biométrico mais avançado da Apple).

Um boa notícia para quem está querendo testar as novidades da Apple Intelligence, mas não está muito afim de comprar um iPhone topo-de-linha, é que o novo iPhone SE provavelmente virá com o chip A18 (o mesmo dos iPhones 16 “base”) e pelo menos 8GB de memória, tornando-o apto a rodar todos esses recursos de IA. Essa também será uma forma mais acessível de rodar jogos AAA no iPhone, caso você esteja atrás disso.

