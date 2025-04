Mercado de smartphones: Apple bateu recorde no 3º trimestre de 2024 e ficou perto de ultrapassar a Samsung [atualizado]

Segundo dados preliminares da IDC, as remessas globais de smartphones aumentaram 4% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, alcançando 316,1 milhões de unidades.

Publicidade

Este foi o quinto trimestre consecutivo de crescimento, impulsionado pelo desempenho robusto de marcas chinesas como vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo e Huawei, que mostraram resiliência apesar dos desafios econômicos globais. Enquanto algumas empresas enfrentaram altos custos de materiais, outras se beneficiaram de taxas de câmbio favoráveis em mercados emergentes como o Sudeste Asiático.

A Apple registrou um crescimento de 3,5% nas remessas, apoiada pela forte demanda por modelos anteriores do iPhone e pelo lançamento da nova linha. Modelos mais antigos, como os iPhone 15, tiveram um desempenho notável devido a grandes promoções e marketing em torno da Apple Intelligence (nesse caso, disponível apenas nos modelos Pro).

A expectativa é que a Apple continue crescendo na temporada de férias, com muitos clientes atualizando para smartphones habilitados para a IA.

Canalys

Outra firma de pesquisa a divulgar dados hoje foi a Canalys, que trouxe números bastante semelhantes aos da IDC.

Publicidade

A Apple voltou a aparecer em segundo lugar, mas dessa vez com um market share de 18% no terceiro trimestre de 2024. Segundo Runar Bjørhovde, analista da Canalys, a empresa atingiu seu maior volume de remessas nesse período do ano em toda sua história e “nunca esteve tão perto de liderar o terceiro trimestre como agora”.

Ainda segundo ele, o mercado tem se voltado para o segmento de produtos premium — fenômeno que, junto à leva de pessoas que estão trocando de smartphones pela primeira vez desde a pandemia da COVID-19, tem ajudado bastante a Apple a alcançar números maiores, principalmente na América do Norte e na Europa.

Publicidade

Além disso, apesar do seu lançamento um pouco morno, a linha iPhone 16 deverá ajudar a Apple a manter esse ritmo no final deste ano e no início de 2025, especialmente conforme a empresa for disponibilizando a Apple Intelligence em mais mercados.

Atualização, por Bruno Cardoso31/10/2024 às 10:13

Algumas semanas depois da IDC, agora foi a vez da firma de pesquisa Canalys de divulgar dados mais completos referentes à performance do mercado global de smartphones no terceiro trimestre de 2024.

Publicidade

Os números, como é possível notar abaixo, não mudam muito, mas a Apple apresentou variações consideráveis. Enquanto na pesquisa da IDC a empresa registrou 56 milhões de iPhones vendidos, na da Canalys ela apareceu com 54,5 milhões.

Isso significou também um crescimento de 9% na comparação com o mesmo período do ano passado, contra apenas 3,5% na pesquisa divulgada há cerca de duas semanas.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.