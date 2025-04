Sétimas betas do iOS 18.1 e do iPadOS 18.1 são liberadas junto às quintas do watchOS 11.1, tvOS 18.1 e visionOS 2.1 [atualizado: macOS 15.1]

Acabaram de ser lançadas as sétimas versões de testes do iOS 18.1 (compilação 22B5075a ) e do iPadOS 18.1 (idem). A Apple também liberou as quintas betas do watchOS 11.1 (compilação 22R5575a ), do tvOS 18.1 ( 22J5573a ) e do visionOS 2.1 ( 22N5573a ).

Até o momento, tudo indica que o macOS Sequoia 15.1 não recebeu uma nova beta — pode ser que a Apple a libere ainda durante esse novo ciclo de testes ou somente com o próximo.

O iOS/iPadOS 18.1 e o macOS 15.1 incluirão os primeiros recursos da Apple Intelligence e deverão ser lançados para todos em 28 de outubro. É possível conferir as novidades encontradas nas betas até agora nessa página.

Naturalmente, estaremos acompanhando qualquer novidade relevante sobre as versões de testes lançadas hoje, então continuem de olho por aqui! 😉

Atualização 15/10/2024 às 14:27

Agora também já está disponível a sétima versão beta do macOS Sequoia 15.1 (compilação 24B5077a ) para desenvolvedores.