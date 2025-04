Vídeos do WhatsApp ganham controles de velocidade e modo PiP no iOS

Na mais recente versão do WhatsApp para iOS (24.20.78), lançada na App Store, o mensageiro liberou duas novidades bem interessantes para vídeos: a possibilidade de alterar a velocidade de reprodução e de ativar o modo Picture-in-Picture (PiP).

Publicidade

Bastante conveniente para economizar tempo ao assistir a vídeos mais longos, o controle da velocidade de reprodução tem funcionamento semelhante ao que já existe em apps como o Telegram. Disponível ao lado da barra de reprodução, ele permite alterar a velocidade normal para 1,5x e 2x.

Em testes pelo menos desde abril deste ano, por sua vez, o PiP é a solução ideal para quem pretende assistir a vídeos enquanto realiza outra atividades. O recurso permite manter uma minijanela ativada enquanto navega por outras conversas ou até mesmo por outros aplicativos do sistema.

Antes já disponível para as chamadas de vídeo realizadas no app, o PiP conta com controles para adiantar ou retroceder o vídeo em dez segundos, um botão para reproduzir/pausar, um para fechar o vídeo e outro para sair desse modo de visualização. Há ainda uma barra para acompanhar o progresso.

Publicidade

O changelog da versão também oficializou algumas novidades sobre as quais já havíamos comentado, como os filtros e planos de fundo para chamadas, a possibilidade de curtir atualizações de status e de enviar eventos nos grupos de avisos das comunidades.

Como o WhatsApp costuma liberar as atualizações gradualmente, pode ser que algumas (ou todas) novidades ainda não estejam disponíveis em seu aplicativo, mesmo com a versão supracitada instalada. Nesses casos, é só aguardar!

via WABetaInfo