Apple TV+ anuncia “Wonder Pets: In The City”, nova série animada infantil; estreia será em 13/12

O Apple TV+ anunciou há pouco uma nova animação infantil chamada “Super Fofos – Aventura na Cidade” (“Wonder Pets: In The City”), cuja estreia está marcada para 13 de dezembro.

Voltada para crianças em idade pré-escolar, a série gira em torno de três personagens principais: Izzy, a porquinha da Índia; Tate, a cobra; e Zuri, o coelho. Colegas de classe em um jardim de infância de Nova York, eles viajam o mundo no seu incrível “Jetcar” para salvar outros animais em aventuras cheias de música.

Quando as coisas ficam difíceis, Izzy, Tate e Zuri sempre se lembram de combinar seus talentos e habilidades e trabalhar juntos para salvar o dia — porque juntos, não há nada que eles não possam fazer!

O elenco de vozes é liderado pelos novatos Victoria Scola-Giampapa (como Izzy), Vanessa Huszar (como Zuri) e Christopher Sean Cooper Jr. (como Tate).

Produzida para o serviço de streaming da Apple pela Nickelodeon Animation, “Wonder Pets: In The City” foi desenvolvida pela vencedora do Emmy Award Jennifer Oxley, que também trabalha como produtora executiva ao lado de Steve Altiere. O vencedor do Grammy e do Emmy Award Jeffrey Lesser é creditado como coprodutor executivo.

Save the day with brand new episodes of Wonder Pets! coming to Apple TV+ December 13. pic.twitter.com/xOVi0hPeOa — Apple TV (@AppleTV) October 15, 2024 Os super-heróis mais peludos estão de volta!

Salve o dia com novos episódios de Wonder Pets! chegando ao Apple TV+ em 13 de dezembro.

Entre os compositores responsáveis pelas músicas da série, estão os premiadíssimos Bobby Lopez, Jason Robert Brown, Tom Kitt, Matthew Sklar e Larry Hochman — acompanhados pela FILMharmonic Orchestra.

