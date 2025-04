Apple TV+ renova “Slow Horses” para a 6ª temporada antes mesmo de lançar a 5ª

Podemos dizer que “Slow Horses” é uma das séries do Apple TV+ que mais conquistou o público conforme avançou, a ponto de se tornar hoje uma produção de sucesso — tanto é que a empresa tratou de renová-la para a sexta temporada.

A notícia foi divulgada após a liberação do episódio final da quarta temporada, que estreou na última quarta-feira (9/10), e antes mesmo de qualquer sinal da estreia da quinta temporada.

Segundo a Apple, a sexta temporada verá os Slow Horses em fuga enquanto Diana Taverner — a vice-diretora-geral do MI5 e chefe de operações — os envolve em um jogo fatalmente arriscado de retaliação e vingança.

O público ao redor do mundo se apaixonou pelos Slow Horses, e estou feliz que Gary Oldman liderará esse elenco repleto de estrelas em outra aventura ácida e cheia de ação. —Jay Hunt, diretor criativo do Apple TV+

A série vencedora do Emmy e do BAFTA é estrelada pelo vencedor do Oscar Gary Oldman. Outros membros do elenco incluem a indicada ao Oscar Kristin Scott Thomas, o indicado ao Emmy Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, o indicado ao BAFTA Samuel West, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, Tom Brooke, Joanna Scanlan e o indicado ao Oscar Jonathan Pryce.

A série é produzida para o Apple TV+ pela See-Saw Films, com Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux, Douglas Urbanski e Oldman atuando como produtores executivos. A sexta temporada é adaptada para a televisão pela coprodutora executiva Gaby Chiappe, com Adam Randall retornando para dirigir.

As quatro primeiras temporadas completas de “Slow Horses” já estão disponíveis no Apple TV+, sendo que a quinta temporada foi confirmada no início deste ano.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

