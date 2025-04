Apple TV+ revela primeiras imagens e pôster do longa “The Gorge”

Em 2022, foi divulgado que a Apple produziria um filme intitulado “The Gorge” com a participação de Anya Taylor-Joy (“Fragmentado”, “Vidro”), Miles Teller (“Top Gun: Maverick”) e Sigourney Weaver (“Alien: O Oitavo Passageiro”, “Avatar”) no elenco.

Após bastante tempo sem novas informações, a conta oficial do Apple TV+ compartilhou hoje, através do X (ex-Twitter), duas postagens uma revelando imagens do novo longa-metragem do serviço que será dirigido por Scott Derrickson (“Doutor Estranho”) e outro que destaca o pôster oficial do filme.

You've never seen a long-distance relationship like this before.



Anya Taylor-Joy and Miles Teller star in The Gorge — coming in 2025. pic.twitter.com/HaSCrFvSaO — Apple Original Films (@AppleFilms) October 15, 2024 Você nunca viu um relacionamento de longa distância como esse antes.

Sendo mais uma obra da Apple em parceria com o estúdio Skydance, o filme é dirigido por Derrickson, como supracitado — nome esse que esquentou em Hollywood após o sucesso do filme de terror “O Telefone Preto”, protagonizado por Ethan Hawke.

Já o roteiro foi escrito por Zach Dean (“A Guerra do Amanhã”, “Velozes & Furiosos 10”). Ainda não foi divulgado uma data exata de estreia ou mesmo se a produção chegará aos cinemas antes de aterrissar no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

