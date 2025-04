Como colocar um fundo ao usar apps de videoconferência no Mac

O macOS Sequoia 15 trouxe uma novidade para quem costuma usar aplicativos de videoconferência, como o próprio FaceTime. Agora, você pode usar um fundo especial para que outras pessoas vejam enquanto você estiver na chamada.

Além de usar opções com gradientes de cores, a Maçã ainda oferece vários ambientes dentro do Apple Park para servirem como plano de fundo. Você também pode, é claro, usar qualquer imagem que preferir.

Veja como utilizar isso na prática! 👨‍💻

Com o app em questão aberto, clique no botão verde que aparecerá na barra de menus. Selecione, então, “Segundo Plano” para que o fundo apareça. Para alterar o tipo de fundo, clique na miniatura que aparecerá ao lado de “Segundo Plano”.

Por lá, você verá três abas de categorias de fundos: uma com nove opções diferentes de cores, outra com nove locais dentro do Apple Park e a última, na qual você pode fazer o upload da imagem que quiser usar como fundo, clicando no “+”.

Bem bacaninha, não acharam? 😎