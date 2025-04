Conheça o Nomad Chip, um eSIM internacional virtual e gratuito!

A Nomad, parceira do MacMagazine, anunciou o lançamento do Nomad Chip, um eSIM internacional 100% virtual e gratuito para todos os seus clientes. Com ativação rápida e fácil através do aplicativo da fintech, a novidade permite conexão instantânea em mais de 30 países .

Publicidade

Além disso, a empresa oferece preços competitivos para recarga, transformando a experiência de viagem ao proporcionar conveniência e tranquilidade ao manter a conexão sem a necessidade de gastar com chips locais ou tarifas de roaming.

Todos os clientes dos níveis 1 ao 4 do Nomad Pass poderão usar 1GB gratuito por 7 dias, enquanto clientes do nível 5 terão 15 dias de uso ilimitado. A configuração do eSIM é simples e rápida, podendo ser feita diretamente no aplicativo da Nomad, pelo qual também é possível gerenciar o consumo e planejar melhor o uso de dados.

Os planos começam a partir de US$4 e são flexíveis para se adaptar ao período da viagem. Com isso, a Nomad traz uma solução fácil e acessível, especialmente se comparada às operadoras de celular brasileiras que podem ser complicadas e caras para uso no exterior.

Publicidade

O Nomad Chip promete tornar as viagens mais conectadas e sem preocupações, permitindo que os clientes desfrutem de suas férias ao máximo. Em caso de dúvidas, a Nomad tem um FAQ com objetivo de esclarecer todas as dúvidas do Nomad Chip.

Ganhe até US$50 de cashback ao abrir uma conta na Nomad!

Para aproveitar o benefício gratuito do eSIM, basta baixar o aplicativo da Nomad, cadastrar-se e seguir as instruções para configurar o eSIM. Mas os benefícios não param por aí: você ainda pode ganhar até US$50 de cashback na primeira operação de câmbio usando o cupom 50MAC no campo “código de convidado”!

Nesta tela, digite o cupom 50MAC para ganhar até US$50 de cashback!

A promoção que dá até US$50 de cashback com o cupom 50MAC terminará hoje, às 23h50; depois disso, você poderá utilizar o cupom DINHEIRODEVOLTA , o qual dá até US$20 de cashback (mesma mecânica).

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo taxas bastante menores que as dos cartões de crédito internacionais.

Publicidade

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e Nasdaq), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e sem taxa de corretagem, a conta de banking da Nomad é assegurada em até US$250 mil pelo Community Federal Savings Bank, membro do fundo garantidor dos EUA (FDIC), para cada tipo de conta por titular. Já a conta de investimentos, aberta em parceria com a Drive Wealth — membro do FINRA —, é assegurada pelo SIPC em até US$500 mil, sendo US$250 mil em solicitações em dinheiro.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Publicidade

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, até 10% de economia em compras e IOF de 1,1% para a conta de banking e de apenas 0,38% para a conta de investimentos.