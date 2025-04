Dos mesmos criadores de Gris, jogo Neva é lançado para macOS

O aguardado jogo Neva, dos mesmos criadores do estrondoso sucesso GRIS, foi finalmente lançado. Como anunciado recentemente pela editora Devolver Digital, ele está disponível também para macOS, onde pode ser adquirido através do Steam.

Neva segue a história de aventura e ação de Alba, uma jovem que cria um vínculo incomum com um filhote de lobo e embarca com ele em uma jornada perigosa por um mundo antes belo, mas agora decadente.

A relação entre eles evolui enquanto aprendem a trabalhar juntos e se ajudam em situações de perigo — trajetória que transforma o lobo em um adulto imponente e testa a lealdade firmada entre eles.

Vivencie o emocionante conto sobre uma jovem mulher e o vínculo de uma vida inteira criado com seu magnífico lobo enquanto eles embarcam em uma aventura empolgante por um mundo que está rapidamente se aproximando do fim.

Neva também pode ser jogado em PCs com Windows e nos consoles Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Nos Macs, são necessários pelo menos 15GB de armazenamento, 8GB de RAM , um processador Intel Core i5-4570 e o macOS Catalina 10.15.

Para uma melhor jogabilidade, no entanto, é recomendado no mínimo uma máquina com os chips M1 ou Intel Core i5-7600, bem como o macOS Ventura 13.3.

via AppleInsider