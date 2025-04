Google desativará alguns bloqueadores de anúncios no Chrome

O Google Chrome começou a alertar seus usuários sobre a desativação de extensões que ainda adotam a especificação Manifest V2, a qual está sendo depreciada em favor da mais recente (e controversa) Manifest V3.

Uma das extensões que provavelmente serão atingidas pela mudança é o famoso bloqueador de anúncios uBlock Origin. Ao entrar na página da extensão na Chrome Web Store, é possível visualizar uma mensagem de alerta sobre a desativação:

A disponibilidade desta extensão pode acabar em breve, porque ela não segue as práticas recomendadas para extensões do Chrome.

O alerta acompanha um link para uma página de suporte na qual o Google fala que exige que as extensões sejam atualizadas com novos requisitos para proteger ainda mais a “privacidade e segurança” dos usuários.

Esses requisitos estão diretamente relacionados à Manifest V3, a qual limitou o controle sobre a API webRequest, amplamente utilizada por desenvolvedores de extensões para controlar os anúncios na web.

Como notado pelo BleepingComputer, o desenvolvedor responsável já criou uma versão para atender à nova especificação, o uBlock Origin Lite, mas a depender do nível de controle exigido pelo site para a manipulação de anúncios, pode ser que ela não funcione totalmente.

Segundo a plataforma, quando a extensão principal for descontinuada no Chrome, será possível continuar utilizando-a por completo no Firefox, o qual não adotará as restrições impostas pelo Google em seu navegador.

via Mundo Conectado