Infuse 8 é lançado com melhorias na interface, app para visionOS e mais

O popular reprodutor de vídeos Infuse foi atualizado hoje para a versão 8 com uma série de novidades na interface, novos controles de reprodução e o tão aguardado lançamento de um aplicativo nativo para o visionOS!

No sistema operacional do Apple Vision Pro, os usuários podem assistir aos vídeos na ampla visualização proporcionada pelo dispositivo, bem como contarão com recursos adicionais como visualização em 3D e ambientes imersivos futuramente.

As novidades de design, por sua vez, chegaram a todos os sistemas suportados e consistem na presença de novos estilos que “misturam novos layouts inspiradores com a natureza minimalista do Infuse” para promover mais equilíbrio e usabilidade.

O Infuse também atualizou sua infraestrutura interna para proporcionar um melhor desempenho do app — o que resulta no carregamento mais rápido de listas e itens na tela inicial quando trabalha com bibliotecas maiores ou mais servidores.

Os novos controles de reprodução, por sua vez, apresentam um design mais moderno e foram aprimorados para fornecer acesso facilitado às opções mais utilizadas — como a seleção do áudio e da legenda, os controles de volume e de velocidade.

Por fim, o Infuse também foi otimizado para funcionar nos dispositivos lançados recentemente pela Apple, como os iPhones 16 — permitindo uma experiência adequada em todos os aparelhos compatíveis.

Embora possa ser baixado gratuitamente, o Infuse conta com uma versão paga com recursos extras, a qual poderá ser baixada sem custo adicional por qualquer usuário que já tenha adquirido a versão premium do Infuse 7.

O Infuse PRO pode ser adquirido por meio de uma compra vitalícia de R$500, bem como por uma assinatura mensal de R$10 ou anual de R$70.