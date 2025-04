Instagram começa a liberar cartões de perfil personalizáveis

Compartilhar o seu perfil do Instagram com alguém é bastante simples: basta enviar o seu nome de usuário (aquele precedido de “@”) para outra pessoa de modo que ela possa encontrá-lo ao jogá-lo na ferramenta de busca da rede social. Mas e se esse ritual fosse um pouco mais… cerimonioso?

Pois é exatamente essa pergunta que os desenvolvedores Meta devem ter feito a si mesmos na hora de criar o mais novo recurso do Instagram: as “Profile cards” (algo como “cartões de perfil “) — que nada mais são do que cartões de visita virtuais, os quais podem ser completamente personalizados.

De acordo com o The Verge, a novidade pode ser acessada ao tocar no botão de “Compartilhar perfil”, presente logo abaixo da bio. Esses cartões tem dois lados: um traz informações como o nome de usuário do respectivo perfil, sua foto, seus pronomes e sua bio; o outro conta com um código QR que leva até aquela conta, uma imagem de fundo e, novamente, o nome de usuário.

É possível alterar a cor do cartão, sua imagem de fundo e até adicionar uma música, a qual toca automaticamente sempre que o recurso é acessado — sendo exibida também na parte da frente do cartão. Há ainda atalhos para compartilhar o cartão nos Stories, enviá-los para amigos, conseguir um link do perfil e mais.

Além de beneficiar usuários comuns, a novidade também é uma boa adição para criadores, que poderão usar esses cartões para compartilhar seus perfis com outros criadores e empresas de forma mais profissional.

Para começar a editar o seu cartão, basta tocar no ícone com o formato de um lápis no canto superior da tela. Também é possível usar esse atalho para começar a editar o perfil em si — o que inclui detalhes como a foto de perfil, a bio e mais.

Ainda segundo as informações, a novidade já começou a ser liberada globalmente para todos os usuários.