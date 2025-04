Novo iPad mini é anunciado com chip A17 Pro e suporte à Apple Intelligence

Que um novo iPad mini era esperado não é novidade; ainda assim, de surpresa, a Apple anunciou hoje a atualização do modelo. Alimentado pelo chip A17 Pro, o novo tablet possui suporte à Apple Intelligence e também ao Apple Pencil Pro.

No mais, porém, estamos falando do mesmo design do modelo anterior, com uma tela Liquid Retina de 8,3 polegadas. Além disso, há quatro opções de cores: estelar, cinza-espacial, roxo e azul — sendo esta última uma novidade em substituição à cor rosa.

Como dito, o novo iPad mini é equipado com processador A17 Pro, oferecendo desempenho aprimorado e suporte a mais recursos. Assim como nos iPhones 15 Pro/15 Pro Max, o SoC possui uma CPU de 6 núcleos — sendo dois de desempenho e quatro de eficiência, porém uma GPU de 5 núcleos, além de Neural Engine de 16 núcleos.

Em relação ao chip A15 Bionic do iPad mini de sexta geração, o A17 Pro oferece um aumento de 30% no desempenho em tarefas computacionais e um salto de 25% na performance gráfica. O principal, porém, é o suporte à Apple Intelligence — o que significa que o novo iPad mini também possui 8GB de memória —, a qual estará disponível inicialmente em inglês este mês a partir do iPadOS 18.1.

Ademais, o novo iPad mini traz jogos realistas com ray tracing acelerado por hardware — que é 4x mais rápido do que o ray tracing baseado em software — bem como suporte para Dynamic Caching e mesh shading acelerado por hardware.

Não há outro dispositivo no mundo como o iPad mini, adorado por sua combinação de desempenho poderoso e versatilidade em nosso design mais ultraportátil. O iPad mini atrai uma ampla gama de usuários e foi criado para a Apple Intelligence, oferecendo novos recursos inteligentes que são poderosos, pessoais e privados. Com o poderoso chip A17 Pro, conectividade mais rápida e suporte para Apple Pencil Pro, o novo iPad mini oferece a experiência completa do iPad em nosso design mais portátil a um valor incrível. —Bob Borchers, vice-presidente de Marketing Mundial de Produtos da Apple.

A câmera traseira conta com o mesmo sensor grande-angular de 12 megapixels, porém agora com suporte ao Smart HDR 4, tornando as imagens mais detalhadas e vívidas. Além disso, a câmera frontal ultra-angular também possui os mesmos 12MP e está localizada na mesma posição (orientação retrato), oferecendo suporte ao Palco Central (Center Stage).

Em termos de conectividade, o novo iPad mini traz compatibilidade com o Wi-Fi 6E, que oferece até o dobro do desempenho da geração anterior. Naturalmente, assim como o modelo anterior, também há a versão Wi-Fi + Cellular com suporte ao 5G — os quais agora são ativados com eSIM. Ele também conta agora com Bluetooth 5.3.

Além do suporte ao Apple Pencil Pro, o novo modelo também é compatível com o Apple Pencil (USB-C). Usuários podem, portanto, aproveitar os recursos de ambas versões para fazer ainda mais com o iPad mini.

A porta USB-C — já presente no modelo anterior —, agora é até 2x mais rápida do que a da geração anterior, com transferências de dados de até 10Gbps. Por fim, o novo iPad mini começa com 128GB de armazenamento — o dobro do modelo de sexta geração, estando disponível também em configurações de 256GB e 512GB.

O novo iPad mini está disponível na pré-venda a partir de hoje, com disponibilidade a partir de quarta-feira, 23 de outubro. No Brasil, os preços partem de R$6.000 — ou R$5.399,10 à vista, com 10% de desconto —, enquanto nos EUA ele sai por pelo menos US$500 e, em Portugal, a partir de 620€.