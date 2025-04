Opera One para iOS ganha recurso de reconhecimento de imagens com IA

Lançado há cerca de dois meses, o Opera One para iOS foi atualizado hoje com novos recursos de inteligência artificial. Agora o navegador conta com uma ferramenta de reconhecimento de imagens integrada à Aria, assistente de IA do browser.

Agora, é possível fazer o upload de uma ou mais imagens em uma conversa com a ferramenta para que ela forneça informações e contexto sobre o ambiente ao redor, bem como ajude-o a resolver problemas, escrever código e muito mais.

Em uma viagem, por exemplo, bastaria enviar à Aria uma imagem de determinado ponto turístico para que a IA não somente fale sobre o que se trata, como também explique a significância histórica e a arquitetural do local.

Nossa missão na Opera é criar uma experiência de navegação melhor comparada ao que você vê no iOS, e o Reconhecimento de Imagens é o próximo passo em cumprir essa promessa para nossos usuários. —Jona Bolin, GERENTE DE PRODUTO da Opera.

Adicionalmente, o Opera One ganhou uma nova forma de acessar as notícias da página inicial: basta deslizar para cima para ter acesso ao feed no navegador, que conta com comandos que visam simplificar a navegação em um contexto mobile.

No mesmo comunicado em que anunciou as novidades, a Opera também revelou um crescimento no número de usuários 66% maior em setembro em relação a agosto na Europa, que obrigou a Apple a tornar mais fácil a troca de navegadores no iOS.

