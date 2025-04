Pesquisa: valor de revenda dos iPhones está reduzindo, ao contrário dos smartphones da Samsung

A baixa desvalorização dos iPhones sempre foi algo favorável para os usuários, já que esses dispositivos tendem a manter bem seu valor. No entanto, um levantamento feito pela SellCell — após o lançamento dos iPhones 16 — mostra que os smartphones da Apple estão se desvalorizando cada vez mais rápido com o passar dos anos, enquanto os principais modelos da Samsung, uma de suas maiores rivais, têm mantido melhor seu valor.

De acordo com os dados, os quais foram compartilhados pelo Android Headlines, desde o iPhone 12, a Apple viu uma queda anual de quase 5% no valor de sua linha. O iPhone 16, lançado há pouco mais de um mês, perdeu valor 8% mais rápido do que o iPhone 15 duas semanas após sua chegada chegada ao mercado, no ano passado.

Apesar de ainda serem os campeões em valor de revenda, os iPhones estão mostrando sinais de deterioração na retenção de valor. Nas primeiras duas semanas, o iPhone 16 perdeu 41,2% de seu valor, comparado aos 33% do iPhone 14 e aos 33,2% do iPhone 15 no mesmo período.

Enquanto isso, a série Galaxy S, da Samsung, está mostrando melhorias na retenção de valor. O Galaxy S22 perdeu 66,7% de seu valor em 2022, enquanto o S23 perdeu apenas 61,1% em 12 meses.

Esse fenômeno pode ser atribuído ao aumento dos investimentos em novas tecnologias, incluindo inteligência artificial, por parte das fabricantes. A Apple, embora ainda considerada uma líder em inovação, enfrenta desafios à medida que seus concorrentes melhoram suas ofertas e reduzem a taxa de desvalorização de seus dispositivos. Com a chegada da Apple Intelligence, a empresa poderá renovar o interesse e o valor de seus iPhones, incentivando os usuários a fazerem upgrades.

O relatório da SellCell destaca ainda a importância da retenção de valor para os consumidores ao escolherem seus dispositivos. Com a Samsung ganhando terreno e melhorando sua retenção de valor ano após ano, a Apple precisará continuar inovando e aprimorando suas ofertas para manter sua posição de liderança no mercado de smartphones.

Os próximos meses, especialmente a temporada de férias, serão cruciais para avaliar o impacto da Apple Intelligence e o desempenho contínuo dos iPhones 16. Aguardemos…

