Photomator 3.4 chega com novas formas de organizar e filtrar imagens

Atenção, usuários do Photomator: tem atualização na área! Hoje, o time do editor de imagens liberou a versão 3.4, que chega com ferramentas pensadas para facilitar a organização de fotos e projetos inteiros.

Para início de conversa, agora é possível sinalizar itens na sua biblioteca com as chamadas flags e classificá-los com estrelas, tal como se fossem filmes ou aplicativos na App Store. Enquanto a primeira ferramenta é uma forma de identificar imagens rapidamente, a segunda pode servir para, por exemplo, apontar que um item deve ser descartado ou não.

Ainda segundo o Pixelmator Team, também é possível favoritar uma imagem ou rejeitá-la diretamente do navegador do app ou do filmstrip, o que pode acelerar bastante alguns workflows. Tanto as flags quanto as classificações por estrelas também estão disponíveis no iOS e podem ser até mesmo sincronizadas com outros apps de edição, como o Adobe Lightroom — essas informações são salvas nos metadados dos arquivos XMP.

Fotógrafos profissionais geralmente gerenciam grandes bibliotecas de fotos, o que torna a seleção das melhores fotos para edição um desafio. Com os novos recursos de seleção de fotos, o Photomator permite que eles encontrem as fotos certas de forma rápida e fácil, para que possam ir direto ao processo de edição. —Simonas Bastys, desenvolvedor-chefe do pixelmator team.

Outra novidade dessa versão são as novas ferramentas de filtragem de fotos. Agora, usuários podem encontrar itens pelo tipo de arquivo, título, fotos com edições e, é claro, itens sinalizados e classificados por estrelas. No macOS Sequoia 15, também é possível filtrar a partir da data de criação e da localização de uma imagem.

O Photomator 3.4 já pode ser instalado sem custo extra na App Store e na Mac App Store.