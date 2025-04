Promoções na App Store: Piggy Fighting, Yolky Unbound, ZenShelf e mais!

Nesta terça-feira (de anúncio do novo iPad mini), confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Piggy Fighting, desenvolvido pelo pessoal da random entertainment, é uma mistura de jogo de estratégia e ação, oferecendo uma releitura de um clássico infantil.

O Lobo Mau dominou a arte de flutuar usando balões! Os altos muros da vila não podem mais detê-los. Pior ainda, o lobo astuto reuniu vários insetos nocivos, planejando atacar a vila! Felizmente, a vila tem um esquadrão especial de porcos habilidosos.

Sim, você pensou certo, o jogo trata dos personagens dos três porquinhos, mas neste caso temos a porcalhada com habilidades especiais: vermelho como o mestre do arco e flecha, o azul como um expert de armas e o verde como um especialista nos controles mecânicos.

Use suas habilidades para definir como a equipe agirá na defesa da vila, incluindo gestão do arsenal (que não é ilimitado), timing e pontaria. Acabe com os balões, derrote o Lobo Mau e seja herói da vila! 🐷

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$100 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de estratégia.

Publicidade

Desenhe linhas.

Aplicativos

Utilitário para leitura.

Sons para relaxar.

Publicidade

Uma tarefa por vez.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️