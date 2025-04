Rumor: “iPhones 18” terão chips de 2nm avançados e 12GB de memória

O leaker Mobile Phone Chip Expert está de volta com mais informações sobre o futuro dos iPhones — dessa vez, relacionadas aos modelos esperados para 2026.

De acordo com ele, os “iPhones 18” virão equipados com chips que não só serão projetados em uma litografia de 2 nanômetros, como também usarão um novo método de empacotamento chamado WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Atualmente, os processadores da Apple são empacotados com base em um método chamado InFo (Integrated Fan-Out), vale notar.

Fabricados pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), esses chips terão uma maior capacidade de integrar os diferentes componentes do SoC , como a CPU , a GPU e a DRAM, em um único pacote, alcançando dimensões ainda mais diminutas. O método InFo também busca integrar todos esses itens, mas foca mais no empacotamento de matriz única, forçando a memória a ser anexada posteriormente ao SoC principal.

Ainda de acordo com o leaker, além dessas novas tecnologias, que deverão dar ao chip “A20” um salto interessante em performance, todos os “iPhones 18” deverão vir com 12GB de memória. Vale lembrar que ele já havia falado sobre esse upgrade, mas para os “iPhones 17”, esperados para o ano que vem, então não está claro se isso se trata apenas de uma continuidade dessa tendência de crescimento da quantidade de RAM embarcada nos iPhones ou se Apple teria adiado essa mudança em um ano.

O analista Ming-Chi Kuo, que tem um histórico bastante confiável de vazamentos, disse recentemente que a Apple realmente deverá aumentar a quantidade de memória dos seus smartphones em 2025, mas apenas no modelo Pro Max. Assim sendo, é possível que esse upgrade estreie no ano que vem e seja expandido para o resto da linha em 2026.

Aguardemos os próximos desenrolares, portanto.

via MacRumors