Sonos revela soundbar Arc Ultra (com AirPlay) e subwoofer Sub 4

A Sonos anunciou hoje o lançamento de dois novos produtos: a soundbar Arc Ultra e o subwoofer Sub 4.

Começando pela soundbar, ela oferece até o dobro dos graves do modelo anterior graças à nova tecnologia de transdutor Sound Motion. Além disso, a nova arquitetura do canal central maximiza a clareza vocal para facilitar o acompanhamento do diálogo.

Há, ainda, um recurso de aprimoramento de fala customizável chamado Trueplay, o qual ser usado para definir o áudio para um espaço específico. O suporte ao AirPlay 2 também facilita transferir conteúdos para a soundbar pelo iPhone, iPad ou Mac.

Comparado à versão anterior da soundbar, a Arc Ultra tem um design curvo, acabamento fosco e estrutura mais fina que não obstrui as molduras da TV. Há controles de toque atrás da barra de som e um processo de configuração fácil por meio do HDMI eARC.

Com relação ao Sub 4, ele tem um design semelhante ao modelo anterior, mas há um novo acabamento fosco e uma montagem que permite que ele fique em pé, seja colocado de lado ou escondido sob móveis.

A Sonos também aumentou o poder de processamento e a memória do Sub 4 e aprimorou a conectividade via Wi-Fi. O Sub 4 também foi criado com woofers voltados para dentro para neutralizar a distorção, e o novo modelo é compatível com as soundbars Arc Ultra, Arc ou Beam — bem como versões mais antigas do Sub.

Enquanto a Arc Ultra custa US$1 mil, a Sub 4 sai por US$800. Ambos estão disponíveis nas cores preta e branca e podem ser encomendadas pelo site da Sonos, com lançamento previsto para o dia de 29 de outubro.

via The Verge