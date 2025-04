Threads passa a mostrar quando um usuário está online

Na corrida dos concorrentes do X (ex-Twitter) para tornar sua plataforma um lugar mais interessante e com mais recursos, tanto o Threads (da Meta) quanto o Bluesky vêm lançando atualizações com o objetivo de aprimorar e enriquecer suas experiências de uso.

Mais recentemente, o Bluesky lançou uma opção para fixar um post no seu perfil, bem como outros diversos recursos. Agora, o Threads começou um novo indicador de status que permite conferir se outros usuários estão online ou não na rede social, semelhante ao que já está presente no Facebook e no Instagram, ambos da Meta.

A novidade foi revelada através do perfil pessoal do CEO do Instagram, Adam Mosseri. De acordo com o executivo, esse indicador de status pode ser desativado a qualquer momento. Além disso, somente pessoas que tenham optado por deixar essa opção ligada serão capazes de ver se outras pessoas estão online em um determinado momento.

Os indicadores de status, vale notar, vêm ativados por padrão, então é bom dar uma olhada nos ajustes do app caso você queira navegar com uma maior privacidade. A novidade está sendo liberada de forma gradual para todos os usuários do Threads.

