App Apuração Dinâmica é lançado mirando o segundo turno das eleições municipais

A Sorcererhat revelou que seu aplicativo Apuração Dinâmica, que tem como foco ser uma maneira prática e eficiente de acompanhar as apurações eleitorais, recebeu uma repaginada completa com recursos que aproveitam as novidades do iOS 18.

Testado com um pequeno grupo de usuários nas eleições presidenciais de 2022, o aplicativo já permitia ver, em tempo real, a totalização dos votos de candidatos à prefeitura e a vereador de acordo com a cidade brasileira selecionada, para ambos os turnos. Ele também esteve disponível no primeiro turno das eleições deste ano, mas apenas no TestFlight.

Agora que ele está finalmente disponível para o público geral, alguns recursos muito interessantes e um novo design foram adicionados para aqueles que querem acompanhar as eleições de perto.

Adicionar cidades

Um dos principais recursos do software é a possibilidade de escolher exatamente quais cidades devem ser exibidas na tela de Início do app para uma visualização rápida, com a opção de filtrá-las por estado.

Atividades ao Vivo

Com o recurso Atividades ao Vivo (Live Activities) do iOS, é possível acompanhar na tela Bloqueada uma notificação que mostra, em tempo real, a apuração de votos dos candidatos da cidade que usuário selecionou no aplicativo.

Candidatos

Outro recurso muito importante é a opção de selecionar quais candidatos deseja acompanhar durante a apuração, de acordo com os estados selecionados. Isso esteve presente no primeiro turno e também funcionará no segundo turno.

Informações detalhadas e compartilhamento

Como dito, o aplicativo permite que você escolha as cidades, os candidatos à prefeitura e a vereador, assim como ter informações detalhadas dessas opções. Mas não para por aí: é possível, ainda, compartilhar pelo próprio aplicativo um resultado específico para qualquer rede social.

O aplicativo — assim como essas novidades — já está disponível para uso no segundo turno das eleições municipais, que acontecerá no dia 27 de outubro (um domingo), das 8h às 17h. De acordo com a Sorcererhat, ele usa dados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).