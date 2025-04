Apple permitirá que empresas adicionem suas marcas em mais apps do iOS

A Apple anunciou hoje uma expansão do Apple Business Connect, introduzindo novas ferramentas de branding e gestão para empresas em todo o seu ecossistema.

Lançada em 2023, a plataforma permitia inicialmente que empresas gerenciassem sua presença no app Mapas (Maps) e, desde então, cresceu para incluir serviços como Siri, Spotlight, Carteira (Wallet) e agora, email, chamadas e Tap to Pay.

Estamos entusiasmados em oferecer a todas as empresas — inclusive aquelas sem local físico — a oportunidade de criar uma marca que apareça nos aplicativos da Apple, usados por mais de um bilhão de pessoas todos os dias. O Business Connect foi desenvolvido para capacitar as empresas a apresentarem as informações mais precisas e de qualidade aos usuários da Apple. Com as atualizações de hoje, estamos ajudando ainda mais empresas a alcançar seus clientes, construir confiança e crescer. —David Dorn, diretor sênior de produto de software de internet e serviços da Apple.

Com o futuro iOS 18.2 — que ainda não entrou nem em fase de testes, diga-se —, as companhias poderão exibir seus logos e informações personalizadas de marca nos aplicativos Mail e Telefone (Phone). Isso inclui também empresas não tenham local físico, isto é, que operam online ou que apenas prestam serviços.

Além disso, as transações realizadas com o Tap to Pay também mostrarão as marcas das empresas, substituindo os ícones genéricos de uma determinada categoria, que são atualmente utilizados, dando aos clientes mais confiança em transações verificadas.

A Apple também anunciou o Business Caller ID, previsto para 2025, que permitirá às empresas exibirem logos, nomes e departamentos em chamadas recebidas, ajudando os usuários a identificar comunicações legítimas e evitar spam.

Como usar os serviços

Segundo a Maçã, para se registrar no Apple Business Connect, basta acessar o portal oficial em nessa página e iniciar o cadastro utilizando uma Conta Apple (antigo Apple ID). Caso não tenha uma, será necessário criá-la antes de continuar.

Em seguida, é necessário preencher os detalhes da empresa — como nome, categoria, endereço (se aplicável), email, telefone e website. Adicione também logos, fotos e outros elementos visuais que representarão sua marca nos aplicativos, como Mail, Telefone e Tap to Pay.

Após enviar, a Apple revisará o cadastro para garantir que tudo esteja correto e em conformidade com suas políticas. Assim que aprovado, sua companhia estará visível nas plataformas da Apple, como Mapas, Siri, Wallet e, futuramente, no Mail e Telefone.

O processo é gratuito e você poderá usar as novas ferramentas após a aprovação.