Apple TV+ fatura 7 indicações aos Critics Choice Documentary Awards 2024

O Apple TV+ voltou a marcar presença na lista de indicados aos Critics Choice Documentary Awards, dessa vez com sete produções — em 2022, por exemplo, apenas duas foram nomeadas.

Entre os destaques de 2024, está o documentário recém-lançado “As Últimas Mulheres do Mar” (“The Last of the Sea Women”) e a docussérie “STEVE! (martin): documentário em 2 partes” — ambas as produções com três indicações cada. A Apple também destacou “A Dinastia – New England Patriots” (“The Dynasty: New England Patriots”), indicada ao prêmio de Melhor Documentário esportivo:

A seguir, você confere todas as categorias que contemplam produções do Apple TV+ e seus respectivos concorrentes.

Melhor(es) Novo(s) Cineasta(s) de Documentário

Brendan Bellomo & Slava Leontyev – “Porcelain War” (Picturehouse)

Carla Gutiérrez – “Frida” (Amazon MGM Studios)

Charlie Hamilton James – “Billy & Molly: An Otter Love Story” (National Geographic)

Sue Kim – “The Last of the Sea Women” (Apple TV+)

Julian Brave NoiseCat & Emily Kassie – “Sugarcane” (National Geographic)

Natalie Rae & Angela Patton – “Daughters” (Netflix)

Melhor Cinematografia

Michael Cambio Fernandez – “Daughters” (Netflix)

Charlie Hamilton James, Johnny Rolt, Bertie Gregory – “Billy & Molly: An Otter Love Story” (National Geographic)

Christopher LaMarca, Emily Kassie – “Sugarcane” (National Geographic)

Iris Ng, Eunsoo Cho, Justin Turkowski – “The Last of the Sea Women” (Apple TV+)

Zoë White – “Will & Harper” (Netflix)

Jessica Young – “The Blue Angels” (Amazon MGM Studios)

Melhor Narração

“Bad River” (50 Eggs Films) — escrito por Mary Mazzio, performado por Quannah ChasingHorse & Edward Norton

“Billy & Molly: An Otter Love Story” (National Geographic) — escrito por Charlie Hamilton James, performado por Billy Mail & Susan Mail

“Dahomey” (Mubi) — escrito por Makenzy Orcel, performado por Lucrece Houegbelo, Parfait Viayinon, Didier Sedoha Nassegande e Sabine Badjogoumin

“Made in England: The Films of Powell and Pressburger” (Cohen Media Group) — escrito e performado por Martin Scorsese

“Queens” (National Geographic) — escrito por Chloë Sarosh, performado por Angela Bassett

“STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces” (Apple TV+) — escrito e performado por Steve Martin

Melhor Documentário Biográfico

“Frida” (Amazon MGM Studios)

“I Am: Celine Dion” (Amazon MGM Studios)

“Jim Henson Idea Man” (Disney+)

“The Remarkable Life of Ibelin” (Netflix)

“STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces” (Apple TV+)

“Super/Man: The Christopher Reeve Story” (Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO Documentary Films, CNN Films)

Melhor Documentário Político

“Bad River” (50 Eggs Films)

“Girls State” (Apple TV+)

“Porcelain War” (Picturehouse)

“Stopping the Steal” (HBO | Max)

“Sugarcane” (National Geographic)

“The Truth vs. Alex Jones” (HBO | Max)

Melhor Documentário de Ciência/Natureza

“Apollo 13: Survival” (Netflix)

“Billy & Molly: An Otter Love Story” (National Geographic)

“Blink” (National Geographic)

“The Last of the Sea Women” (Apple TV+)

“Secrets of the Octopus” (National Geographic)

“The Space Race” (National Geographic)

Melhor Documentário Esportivo

“Copa 71” (New Black Films)

“The Dynasty: New England Patriots” (Apple TV+)

“Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa” (Netflix)

“Mr. McMahon” (Netflix)

“Simone Biles Rising” (Netflix)

“The Turnaround” (Netflix)

Os Critics Choice Documentary Awards reconhecem anualmente os melhores documentários lançados nos cinemas, na TV e nas principais plataformas digitais — como o Apple TV+. A cerimônia de apresentação acontecerá em 12 de janeiro de 2025 no Barker Hangar, na cidade de Santa Monica (Califórnia, Estados Unidos).

