Chefe de RH da Apple deixa a empresa um ano e meio após assumir o cargo

A diretora de pessoas (recursos humanos, ou RH) da Apple, Carol Surface, está deixando a empresa depois de menos de dois anos, de acordo com informações da Bloomberg. Tendo ingressado na companhia no início de 2023, ela assumiu a função anteriormente ocupada por Deirdre O’Brien, que também gerenciava as lojas de varejo.

Com a saída de Surface, O’Brien retornará à sua função anterior de comandar os dois grupos. A Apple confirmou a mudança, que marca um mandato anormalmente curto para uma executivo sênior na empresa.

A executiva foi responsável por supervisionar o RH, a inclusão, a diversidade e o recrutamento dos cerca de 160.000 funcionários da Apple. Ela fazia parte de um seleto grupo de menos de 20 executivos que se reportavam diretamente ao CEO Tim Cook. Antes da Apple, Surface atuou em um cargo semelhante na Medtronic Plc, uma empresa de tecnologia de saúde.

A saída de Surface faz parte de uma reestruturação mais ampla na Apple. Outros executivos também estão deixando seus cargos — seja para partir para outras empresas, assumir outras funções na Maçã ou se aposentar, como Luca Maestri, Dan Riccio, Dan Rosckes, Matt Fischer.

A organização do setor de recursos humanos da Apple também passou por mudanças recentemente, incluindo a substituição da chefe anterior de diversidade e inclusão por Cynthia Bowman, vinda do Bank of America Corp.

A saída rápida de Surface é incomum, mas não inédita na Apple. A empresa já enfrentou situações similares, como a nomeação de um vice-presidente de comunicações que saiu após alguns meses no cargo e o chefe de varejo John Browett, que permaneceu menos de um ano.