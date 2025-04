CleanMyMac (agora sem X) é renovado com nova interface e mais praticidade!

O popular aplicativo CleanMyMac X foi completamente repaginado para tornar ainda mais simples e prático o gerenciamento e a proteção do macOS. Agora denominado simplesmente CleanMyMac, o software passa a trazer mais conveniência, velocidade, desempenho e eficiência para usuários.

A primeira grande mudança pode ser observada já na interface do software, que ganhou uma cara mais moderna e passa a ser dividida em seis guias principais: “Cuidados inteligentes”, “Limpeza”, “Proteção”, “Desempenho”, “Aplicativos” e “Acúmulos” (substituindo a “Arquivos”).

A primeira delas, referente ao módulo “Cuidados inteligentes”, de certa forma integra todos os demais em um único, fornecendo uma análise rápida para diversos aspectos presentes no Mac, e apresentando opções de correção e melhoria quando disponíveis — tudo sem a necessidade de muitos cliques.

O módulo “Cuidados inteligentes” é ideal para quem quer algo mais imediatista e geral. Porém, caso você queira lidar com análises mais aprofundadas, os demais módulos certamente lhe atenderão melhor e possibilitarão realizar ações mais específicas considerando cada propósito.

Conheça cada módulo

O módulo “Limpeza”, por exemplo, tem como alvo itens como lixo eletrônico do sistema, agentes de inicialização desnecessário, arquivos residuais do macOS, arquivos de idioma redundantes e até mesmo o lixo armazenado com o tempo pelo Xcode, o ambiente de desenvolvimento da Apple.

O “Proteção”, por sua vez, verifica a presença de diversos tipos de vulnerabilidades e ameaças no Mac. Fornecido pelo mecanismo Moonlock, o módulo permite escolher entre fazer uma análise mais rápida, uma mais equilibrada ou uma mais profunda (com uma verificação exaustiva de cada arquivo do sistema).

Já o módulo “Desempenho” foca em aprimorar a performance do sistema executando tarefas de manutenção no Mac (como esvaziar o cache DNS, reparar permissões no disco, reindexar o Spotlight…) ou até mesmo ajudando o usuário a gerenciar coisas como a execução de aplicativos em segundo plano.

O módulo “Aplicativos” permite fazer um gerenciamento completo e mais efetivo dos apps instalados no sistema, possibilitando atualizá-los com facilidade, remover o lixo de apps já desinstalados, remover arquivos de instalação presentes no sistema ou verificar apps raramente utilizados.

Por fim, o módulo “Acúmulos”, que é uma das novidades do CleanMyMac, permite analisar o armazenamento para “apagar arquivos desnecessários e manter a bagunça sob controle”. Basicamente, ele revisa coisas como arquivos duplicados ou similares, downloads no Safari ou arquivos grandes e antigos.

O que mais há de novo?

Além dos módulos tradicionais, o CleanMyMac também conta com a tradicional seção “Assistente”, que agora está posicionada no canto inferior esquerdo. Ela fornece relatórios sobre a saúde do Mac, sugestões personalizadas para limpeza adicional, otimização, métricas de segurança e uso mais eficiente do app.

Outra coisa que também mudou e ficou ainda mais moderna foi a interface do app quando acessado pelo ícone presente na barra de menus. Ela agora aparece bem na extremidade direita da tela, oferecendo opções referentes a disco, bateria, memória, CPU , rede (incluindo o teste de velocidade) e dispositivos conectados.

O menu também conta com uma seção dedicada à Proteção (fornecida pelo Moonlock), com recursos como um monitor de atividades em tempo real, análise em segundo plano e um banco de dados de malware!

Como atualizar para o novo CleanMyMac

Mesmo com o redesenho e rebranding parcial, o CleanMyMac continua sendo, na prática, o mesmo CleanMyMac X seguro e confiável que já conhecemos.

Portanto, qualquer usuário que tenha assinado a versão anterior do app poderá atualizar para a nova gratuitamente, com o preço da anuidade atualizado para US$30 (convertido para reais no momento da compra) apenas na próxima renovação.

Já o preço da compra única agora é de US$80 (também convertido para reais), e quem comprou isso anteriormente poderá fazer o upgrade para a nova versão com um desconto de até 50%.

Claro, continua sendo possível testar o CleanMyMac por completo gratuitamente por uma semana!

