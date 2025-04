Como usar o app Sinais Vitais do Apple Watch

O watchOS 11 trouxe um novo aplicativo voltado à saúde, batizado de Sinais Vitais (Vitals).

A premissa dele é que você visualize, em um único local, as suas métricas de saúde noturnas (enquanto você estiver dormindo com o relógio) dos diversos dados capturados pelo smartwatch — mais precisamente, os batimentos cardíacos, a frequência respiratória, a oxigenação no sangue, a temperatura do pulso e a duração do sono.

Se tiver um Apple Watch comprado nos Estados Unidos a partir de 18 de janeiro de 2024, ele não pode medir o oxigênio no sangue — pelo menos por enquanto. Além disso, a capacidade de visualizar a temperatura do pulso só está disponível em Apple Watches Series 8 ou posteriores (incluindo o Ultra e excluindo o SE).

Capturando todos os dados, o app pode estabelecer um intervalo típico para cada uma das métricas de saúde coletadas enquanto você dorme.

Caso várias delas estiverem fora do intervalo típico, você receberá uma notificação juntamente com o contexto dos fatores que podem estar envolvidos, como a ingestão de medicamentos, as mudanças de elevação ou de doenças.

Veja como usá-lo na prática! ⌚️

O que é preciso para usar e visualizar os seus Sinais Vitais?

Além de ter um iPhone e um Apple Watch com o software atualizado (com o iOS 18 e o watchOS 11), é preciso:

Que o aplicativo Sono (Sleep) esteja com as funções de monitorar sono com o Apple Watch e o foco Sono ativadas.

Estar usando o relógio para dormir por sete dias para estabelecer o seu intervalo típico.

Se certificar de que o relógio está confortável no pulso, a fim de obter as melhores medições durante o sono.

Para visualizar os seus sinais vitais no Apple Watch, abra o app no relógio e gire a Digital Crown para ver mais detalhes sobre os seus sinais vitais noturnos. Toque em uma das métricas para saber mais sobre ela.

Caso queira visualizar os seus sinais vitais noturnos dos últimos sete dias, basta ir até o ícone de um calendário, no canto superior esquerdo.

Além de ver os sinais vitais pelo Apple Watch, também é possível conferi-los pelo seu iPhone ou iPad.

Basta abrir o app Saúde, ir até a aba “Explorar” e em “Sinais Vitais”. Por fim, toque em cima do quadro “Sinais Vitais”.

