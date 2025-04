DJI lança drone Air 3S com sistema de câmeras duplas, sensor LiDAR e mais

A DJI, famosa fabricante de drones e tecnologias de captação de imagens aéreas, anunciou ontem o DJI Air 3S, seu novo drone de câmeras duplas focado em fotografia de viagens. Uma evolução do Air 3, ele é capaz de capturar paisagens, retratos, panoramas e outros formatos com detalhes impressionantes e uma enorme flexibilidade.

Ideal para capturar imagens amplas com maior nitidez e um amplo campo de visão, a câmera principal do Air 3S conta com um sensor CMOS de 1 polegada e uma lente de 24 milímetros. Preservando detalhes minuciosos, ela captura imagens com resolução de 50 megapixels e suporta gravação de vídeos em 4K a 60 quadros por segunda em HDR e 4K a 120qps, bem como perfil de cores D-Log M de 10 bits.

A câmera secundária, por sua vez, é uma teleobjetiva média de 70mm com um sensor CMOS de 1/1,3” e uma resolução de 48MP, a qual foi projetada para garantir gravações visualmente consistentes e de edição simplificada. Ideal para capturar retratos e fotos de veículos, ela possui zoom óptico de até 3x, permitindo fazer gravações únicas à distância sem perder o foco no objeto em destaque.

As duas câmeras suportam o elogiado recurso Panorâmica livre, o qual compila várias imagens para gerar “gravações panorâmicas perfeitas”, com algoritmos avançados de compressão e codificação de para reduzir o tamanho dos arquivos sem comprometer a qualidade e outros recursos como a gravação vertical em 2,7K, MasterShot, QuickShots e Hyperlapse.

Ele possui um sistema de detecção visual omnidirecional, detecção de obstáculos omnidirecional noturna, assistência visual aprimorada, rastreamento otimizado, sensor LiDAR frontal, ActiveTrack em 360º e QuickTransfer mesmo quando desligado. Em termos de capacidade e bateria, o DJI Air 3S conta com 42GB de armazenamento integrado e oferece um tempo de voo prolongado de até 45 minutos.

Comercializado com várias combinações e acessórios diversos, o DJI Air 3S pode ser adquirido na loja oficial da DJI no Brasil, custando R$13.890 em sua versão Standard (sem tela ou acessórios extra). Há também as versões Fly More Combo sem e com tela, as quais custam R$17.790 e R$19.990, respectivamente.

