Mais três nomes se juntam ao elenco da 5ª temporada de “For All Mankind”

Informações do Deadline dão conta de que Sean Kaufman, Ruby Cruz e Ines Asserson foram escalados como personagens regulares na quinta temporada de “For All Mankind”, do Apple TV+.

Publicidade

Eles se juntam outros novos regulares, incluindo Tyler Labine, Mireille Enos e Costa Ronin, além de nomes como Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña, Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern e Svetlana Efremova, que retornam para os novos episódios.

Kaufman interpretará Alex Poletov Baldwin, filho de Kelly Baldwin; Ed. Ruby Cruz será Lily Dale, filha de Miles e Amanda Dale e Asserson, por sua vez, dará vida ao personagem AJ Jarrett, um fuzileiro naval dos Estados Unidos em treinamento para uma missão espacial.

A nova temporada, situada em 2003, foca na captura e mineração de asteroides em Marte, enquanto a base internacional lida com tensões latentes.

“For All Mankind” é produzida pela Sony Pictures Television e criada por Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi, com Wolpert e Nedivi atuando como showrunners e produtores executivos ao lado de Maril Davis, David Weddle, Bradley Thompson, Seth Edelstein e Kira Snyder.

Kaufman, conhecido por seu papel em “The Summer I Turned Pretty”, também participou de “Manifest – O Mistério do Voo 828”, “FBI: Os Mais Procurados” e “Walker”. Cruz, elogiada por sua atuação em “Bottoms”, estrelou como Princesa Kit na série “Willow”, do Disney+, e estará em “The Sex Lives of College Girls”. Asserson apareceu anteriormente em “Royalteen” e “Herdeiros da Noite”, e será vista na série dramática “King and Conqueror”.

Publicidade

A quarta temporada de “For All Mankind” começou oito anos após a terceira temporada, destacando a expansão de Happy Valley em Marte e transformando antigos inimigos em parceiros. A série continuará a evoluir com novos personagens e conflitos, prometendo uma quinta temporada cheia de ação e drama.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.