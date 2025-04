“The Morning Show” e “The Big Cigar” são os destaques do Apple TV+ nos Sentinel Awards 2024

O Hollywood, Health & Society anunciou hoje os vencedores da edição de 2024 dos Sentinel Awards, evento realizado há cerca de 25 anos e que busca reconhecer as produções televisivas as quais se preocupam em tratar de assuntos importantes para a sociedade, como aborto, racismo, mudanças climáticas e saúde mental.

Publicidade

O Apple TV+, serviço de streaming da gigante de Cupertino, faturou dois prêmios na edição mais recente premiação, de acordo com informações do Deadline. O primeiro veio com a série “The Morning Show”, estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon e que é um dos carros-chefes do serviço.

Mais especificamente, a série foi reconhecida pela sua representação do aborto no episódio “A Linha Karmán” — o primeiro da terceira temporada, que estreou no final do ano passado. Ele foi escrito por Charlotte Stoudt, que também atua como produtora executiva e showrunner da série.

A segunda produção a ser reconhecida nos Sentinel Awards 2024 foi “The Big Cigar: a Fuga”, com o episódio “Pantera/Produtor” — o primeiro da única temporada da produção lançada até agora. Escrito por Jim Hecht (produtor executivo e roteirista) e Janine Sherman Barrois (produtora executiva e showrunner), ele foi reconhecido pela sua competente representação do racismo.

A terceira temporada de “The Morning Show” continua explorando as vidas pessoais e profissionais dos funcionários do programa de televisão que dá nome à série. Temas da atualidade continuam a aparecer no enredo, que teve início com um caso de assédio sexual nos primeiros episódios da produção, agora envolvendo questões atualíssimas, como o conflito no Leste Europeu.

Publicidade

“The Big Cigar: a Fuga”, por sua vez, mostra como um líder do Panteras Negras acabou se juntando a um aliado inusitado: um produtor de Hollywood — o qual o ajuda escapar da perseguição do FBI e, em seguida, fugir para Cuba.

De acordo com o Hollywood, Health & Society, os prêmio serão entregues aos vencedores m 24 de outubro no Writers Guild Theater, em Beverly Hills (Califórnia, Estados Unidos). A cerimônia será comandada por Laraine Newman.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.