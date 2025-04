Utilitário Latest exibe e instala atualizações de aplicativos no macOS

Cansado de checar manualmente (e individualmente) por novos updates de seus aplicativos no macOS? Então o app gratuito e de código aberto Latest pode ser a solução para seus problemas!

Com um funcionamento bastante simples (mas útil), o app oferece uma visão rápida de quais softwares contam com atualizações disponíveis e mostra exatamente o que mudou entre as versões, bem como exibe uma opção para atualizá-los diretamente.

O app suporta tanto softwares hospedados na Mac App Store quanto os que usam o framework de atualização Sparkle — o que acaba cobrindo a maioria dos apps disponíveis no mercado.

Um recurso interessante do Latest é a possibilidade de visualizar as notas de lançamento de versões anteriores — o que permite observar o que mudou mesmo em apps que já foram atualizados.

O app pode ser baixado diretamente por essa página. Caso você seja um desenvolvedor (ou apenas um curioso), o código-fonte pode ser acessado no GitHub.

via Rocket Yard