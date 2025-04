Apple Music lança ferramenta para ajudar artistas a criar suas set lists

O Apple Music anunciou nesta semana um novo recurso para artistas que permite criar playlists com as músicas de um show ou turnê. Feito em parceria com a Bandsintown, a novidade busca aproximar ainda mais os músicos dos seus fãs.

Segundo a Apple, essas set lists são automaticamente publicadas nos perfis do artista tanto no Apple Music quanto no Shazam, podendo ser atualizadas, escondidas ou excluídas a qualquer momento. Também é possível determinar uma data para a publicação dessas playlists e adicionar músicas próprias e/ou colaborações.

Para criar um set list, o artista precisa primeiro conectar sua conta do Apple Music ao Bandsintown, que é de onde as informações “puxadas” — embora, como dito, seja possível adicionar músicas manualmente. Essa, vale notar, não é a primeira vez [1, 2] que a Apple colabora com esse serviço, que envia notificações para usuários sobre apresentações em sua área.

Feito isso, o artista é redirecionado para uma nova seção da página Apple Music for Artists, a qual foi lançada em julho. Lá, é possível encontrar ferramentas para personalizar a aparência de uma playlist antes de ela ser publicada no serviço de streaming, incluindo uma opção para criar uma capa com uma foto do artista — isso desde que ele já tenha feito o upload de uma imagem para o Apple Music.

A gigante de Cupertino recomenda ainda que artistas criem apenas uma set list que contemple a turnê inteira do que uma playlist para cada show, evitando poluir o seu perfil na plataforma.

O serviço de streaming da Maçã, é claro, já disponibiliza playlists com curadoria do time de editores da plataforma — muitas das quais são baseadas em set lists. Essa novidade, no entanto, torna os serviço mais flexível para artistas, que podem usar essas playlists como uma forma de promover seus shows.

Mais informações sobre essa novidade podem ser conferidas nessa página, incluindo um passo a passo.

