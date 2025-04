Apple Stores possuem alto índice de satisfação entre consumidores, aponta estudo

As Apple Stores alcançaram uma pontuação sólida de satisfação do cliente, atingindo 81 pontos (de 100) no novo estudo do American Customer Satisfaction Index (ACSI) sobre Varejo e Compras de Consumidores nos Estados Unidos, que levou em conta o período entre 2023 e 2024.

Como de costume, a gigante de Cupertino continua se destacando na categoria de varejo especializado, ao lado de marcas como a American Eagle Outfitters e a Menards — todas com pontuação de 81, semelhante à Maçã.

O relatório do ACSI revelou uma melhora expressiva na satisfação geral dos consumidores no setor de varejo, que aumentou 4% em relação ao ano anterior, atingindo uma pontuação média de 78 em uma escala de 0 a 100.

Mais de 60% dos varejistas viram suas pontuações aumentarem, impulsionados por fatores como melhores promoções, vendas e a moderação da inflação, que ajudaram a elevar a percepção de valor dos consumidores.

O desempenho da Apple reflete a tendência positiva do setor, demonstrando a lealdade dos clientes e uma experiência de compra diferenciada, marcada pela qualidade e atendimento ao cliente, que mantém os consumidores fiéis à marca.

O setor de varejo online também teve um bom desempenho, com a Chewy se destacando como a líder, obtendo uma pontuação de 84 em satisfação do cliente, seguida de perto pela Amazon, com 83.

No segmento de mercadorias em geral, as lojas Macy’s e Costco lideraram o ranking, ambas com 82 pontos. Por outro lado, a Walmart e a Dollar General ficaram na parte inferior da lista, com pontuações de 73 e 72, respectivamente.

O ACSI, que avalia a satisfação dos consumidores em 40 setores, é um importante indicador nos EUA, baseado em cerca de 200 mil entrevistas anuais e oferecendo uma visão ampla sobre a percepção de qualidade de produtos e serviços no país.

via Apple World Today