Apple TV+ anuncia que “Shrinking” terá uma terceira temporada

A segunda temporada de “Falando a Real” (“Shrinking”) estreou ontem e, para aproveitar o momento, o Apple TV+ revelou hoje que já garantiu uma terceira temporada da comédia aclamada pela crítica e indicada ao Emmy Award.

Publicidade

A notícia foi anunciada na New York Comic Con (NYCC), durante a qual os criadores Bill Lawrence e Brett Goldstein — bem como algumas estrelas do elenco — subiram ao palco principal para falar sobre a temporada recém-lançada.

More Jimmying ahead.#Shrinking has been renewed for Season 3. pic.twitter.com/e1PEA5RDtf — Apple TV (@AppleTV) October 17, 2024 Mais Jimmying pela frente.

#Shrinking foi renovada para a 3ª temporada.

Lawrence comentou a notícia sobre a renovação da série:

Tenho muita sorte de trabalhar em “Shrinking” com atores, escritores e uma equipe tão talentosa que todos eles elevam o material. Tenho ainda mais sorte de serem pessoas com quem eu gostaria de passar um tempo de qualquer maneira. Muito obrigado ao Apple TV+ e à Warner Bros. pela incrível parceria e apoio. Sou muito grato por podermos continuar fazendo esse seriado. Avante!

Matt Cherniss, chefe de programação do Apple TV+, disse estar animado pelas próximas cenas da comédia:

Publicidade

Foi maravilhoso ver o público ao redor do mundo se apaixonar pelos personagens memoráveis ​​e pelo mundo rico que Bill, Brett e Jason criaram em “Shrinking”. Estamos incrivelmente animados para que os espectadores vejam aonde a vida levará Jimmy, Paul, Liz, Gabby, Alice, Sean, Brian e Derek, enquanto eles continuam sua jornada emocionante e muito engraçada na terceira temporada.

Na série, Jason Segel estrela ao lado de Harrison Ford — em um de seus primeiros papéis na televisão —, bem como da indicada ao Emmy Christa Miller, a indicada ao Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. A segunda temporada também conta com a participação especial de Goldstein (conhecido por seu papel em “Ted Lasso”).

A série é produzida para o Apple TV+ pela Warner Bros. Television. A equipe de produtores da terceira temporada será a mesma da segunda, com a inclusão de Ashley Nicole Black e Bill Posley, que atuarão como produtores executivos.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.