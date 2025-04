Apple TV+ e MLB anunciam docussérie sobre os bastidores da World Series 2024

O Apple TV+ anunciou, agora há pouco, uma nova série documental em três partes que oferecerá uma visão exclusiva dos bastidores da World Series 2024 da Major League Baseball (MLB), principal liga de beisebol profissional dos Estados Unidos.

A World Series é a grande final do campeonato de beisebol da MLB, na qual os vencedores da Liga Americana (American League) e da Liga Nacional (National League) se enfrentam para decidir o campeão da temporada.

Disputada em uma série melhor de sete jogos, o time que vencer quatro partidas primeiro leva o título. A edição de 2024 começará na última semana deste mês e poderá se estender até o início de novembro.

Dirigida pelo cineasta vencedor do Emmy, R.J. Cutler, a série proporcionará uma experiência imersiva do Fall Classic, destacando momentos importantes, entrevistas e cobertura detalhada dos times que disputam o cobiçado título de campeão.

Produzida em parceria com a MLB, a docussérie oferecerá entrevistas com jogadores, técnicos, jornalistas e familiares dos astros, oferecendo ao público uma perspectiva sobre as emoções e tensões dessa competição de alto nível.

O projeto tem como produtor executivo o pentacampeão da World Series Derek Jeter, além de Ron Howard e Brian Grazer, da Imagine Entertainment. O título recém-anunciado, contudo, ainda não a data de lançamento divulgada.

A série faz parte de uma lista de documentários esportivos lançados pelo Apple TV+. Entre eles, estão: “A Dinastia – New England Patriots”, “Stephen Curry: Subestimado” e “A Copa do Mundo de Messi – A Ascensão da Lenda”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

