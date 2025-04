Apple TV+ participará da CCXP24, em SP, com “Severance” e “The Gorge” [atualizado]

A Apple anunciou hoje que participará da Comic Con Experience (CCXP24), que acontecerá no início de dezembro na cidade de São Paulo. Tendo marcado presença na edição passada do evento, a Maçã promoverá a aguardada segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”) e o filme “The Gorge”.

A participação do serviço de streaming da Apple no maior festival de cultura pop do mundo acontecerá no dia 7 de dezembro (um sábado), direto do Thunder Stage, onde rolarão exposições e “conversas imperdíveis” para os fãs, que poderão ter um gostinho antecipado do que os aguarda nas produções.

Apple TV+ is officially headed to Brazil's CCXP. Severance and The Gorge will both make appearances this December at the biggest pop culture festival in the world. pic.twitter.com/YjkVUc4MzX — Apple TV (@AppleTV) October 17, 2024 O Apple TV+ está oficialmente a caminho da CCXP no Brasil. “Severance” e “The Gorge” farão aparições em dezembro no maior festival de cultura pop do mundo.

“Severance”, obviamente, será a grande estrela da participação da Apple. Uma das séries mais aclamadas do Apple TV+, a produção distópica ganhará novos episódios no serviço em 27 de janeiro do ano que vem, quase três anos após a estreia da primeira temporada.

“The Gorge”, por sua vez, teve suas primeiras imagens divulgadas pela Maçã recentemente, mas ainda não conta com uma data de estreia oficial.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro08/11/2024 às 17:15

Novas publicações nas redes sociais da Apple confirmam os nomes das produções que estarão presente na CCXP24.

Começando com “Severance”, o painel da série terá a participação do protagonista Adam Scott, bem como de Britt Lower, Tramell Tillman e do produtor executivo Dan Erickson!

Notícias radiantes! On December 7, Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, and Dan Erickson will be visiting the Severed Floor at CCXP in São Paulo, Brazil. pic.twitter.com/mG2jU0Yyjq — Apple TV (@AppleTV) November 8, 2024 Notícias radiantes! No dia 7 de dezembro, Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman e Dan Erickson visitarão o Severed Floor na CCXP em São Paulo, Brasil.

Já o painel de “The Gorge” contará com a presença de ambos os protagonistas Anya Taylor-Joy e Miles Teller!

Zoom in.



Anya Taylor-Joy and Miles Teller will be at Brazil Comic Con @CCXPoficial to share some secrets about their new movie #TheGorge pic.twitter.com/yYhd78USgz — Apple Original Films (@AppleFilms) November 7, 2024 Dê zoom.

Anya Taylor-Joy e Miles Teller estarão na Comic Con Brasil @CCXPoficial para compartilhar alguns segredos sobre seu novo filme #TheGorge

Essas participações também foram confirmadas pelo perfil oficial da CCXP. Ansiosos?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

