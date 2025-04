Assistência Rodoviária via satélite do iPhone é lançada no Reino Unido

No ano passado, a Apple apresentou uma funcionalidade de emergência que também faz uso da capacidade de conexão via satélite dos iPhones 14 e posteriores — a chamada Assistência Rodoviária via satélite (Roadside Assistance via satellite).

Disponibilizada inicialmente nos Estados Unidos, a função aterrissou recentemente no Reino Unido, conforme notado pelo MacRumors em uma atualização de um documento de suporte da Apple. A versão em português do mesmo artigo não foi atualizada para incluir a expansão, até o momento.

Vale notar que a Apple já havia anunciado, em setembro passado, a liberação do serviço na região.

No Reino Unido, a função está disponível graças a uma parceria com a Green Flag. Assim como o SOS de Emergência via satélite, ele também é um serviço pago — embora detalhes específicos de preços não tenham sido divulgados. A Apple oferece seus recursos de satélite gratuitamente, incluindo a Assistência Rodoviária, durante os dois primeiros anos após a compra de um iPhone 14 ou posterior.

O recurso

A Assistência Rodoviária via satélite permite que os usuários do iPhone entrem em contato com serviços de emergência e resgate em áreas sem cobertura de rede ou Wi-Fi. Para que o recurso funcione, é necessário estar em uma área aberta com uma visão clara do céu e do horizonte, de acordo com a Apple.

O recurso é compatível com os iPhones 14 e modelos mais recentes que estejam rodando o iOS 17 ou posterior.

