Car Keys, identidades digitais e mais: chefe do Apple Pay fala sobre o futuro do serviço

O Apple Pay, lançado há dez anos, revolucionou a forma como as pessoas pagam por serviços e produtos, transformando-se em parte essencial da experiência cotidiana do usuário moderno. Apesar dos desafios iniciais de convencer consumidores e comerciantes a adotarem essa tecnologia, a Apple conseguiu estabelecer uma base sólida para o Apple Pay, que agora é amplamente aceito nos Estados Unidos e utilizado por centenas de milhões de consumidores em 78 países.

A próxima fronteira para a Apple são as identidade digitais, com o estado da Califórnia (EUA) sendo o sétimo estado a oferecer suporte para esse tipo de documento no app Carteira (Wallet). A Administração para a Segurança dos Transportes (Transportation Security Administration, TSA), órgão do governo americano, já aceita identidades móveis em muitos aeroportos dos EUA, e a Apple está trabalhando para expandir essa funcionalidade para outros estados.

Com a maioria dos comerciantes aceitando pagamentos sem contato e mais de 11.000 bancos e parceiros de cartões de crédito apoiando o Apple Pay, a Apple atingiu uma escala significativa em termos de pagamentos digitais e continua inovando, voltando sua atenção para outros aspectos da experiência de carteira móvel, como o suporte a cartões de trânsito digitais — lançado em 2016 e agora disponível em quase 300 cidades.

Jennifer Bailey, vice-presidente do Apple Pay e da Apple Wallet, explicou em uma entrevista ao The Points Guy que a digitalização dos documentos de identidade é uma jornada de longo prazo, mas fundamental para um futuro em que as carteiras físicas serão deixadas de lado.

Além dos cartões de crédito e documentos de identidade, a Apple está colaborando com mais de 30 fabricantes de automóveis para levar as Chaves do Carro (Car Keys) ao app Carteira. Esse desenvolvimento pode facilitar o aluguel de carros, tornando a experiência de viagem ainda mais conveniente. Com o foco contínuo em expandir a aceitação e adicionar novos recursos, a Apple está determinada a moldar o futuro das carteiras digitais, criando uma experiência cada vez mais integrada e eficiente para os usuários.

Poder reservar um aluguel de carro, confirmar sua autenticação e identidade… você pode imaginar que uma locadora de veículos vai lhe emitir uma chave digital, e essa chave pode ser usada para destravar e usar um carro.

Muitas redes de hotéis já permitem que os hóspedes acessem seus quartos usando uma chave digital armazenada no app Carteira. Não é difícil imaginar que essa funcionalidade também chegue aos carros em breve.

Em 2022, a Apple introduziu suporte para identidades digitais e carteiras de motorista no app Carteira. Embora a adoção inicial tenha sido lenta, Bailey está confiante de que essa tecnologia vai ganhar popularidade, destacando que a opção por uma identidade digital é “realmente profunda”, Bailey complementa:

Será uma jornada de longo prazo como a que tivemos com o Apple Pay. Está ajudando os estados a entender como nossa abordagem é protegida por privacidade e altamente segura, como não temos os dados e como não mantemos nenhuma associação com o local onde você está apresentando sua identidade.

Em sua entrevista, Bailey esclarece que essas ideias são conceitos ainda a serem explorados à longo prazo para substituir a carteira, mas que a tecnologia — que é o ponto central do Apple Pay — pode ser considerada “perfeita”, segundo a executiva.

via MacRumors