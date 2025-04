Como limitar o armazenamento de fotos no Apple Watch

Se você curte armazenar as suas fotos no Apple Watch, mas ao mesmo tempo se preocupa com o seu armazenamento, uma dica muito simples possibilita que você limite quantas imagens serão sincronizadas com o seu smartwatch.

Ao todo, a Apple disponibiliza quatro opções: 25, 100, 250 ou 500 fotos. Esse ajuste pode ser feito usando o aplicativo Watch no iPhone usado para o emparelhamento. Veja como fazer isso! ⌚️

Com o app Watch aberto, toque na aba “Meu Relógio” e em “Fotos”. Em seguida, acesse “Limite de Fotos” (na seção “Álbum”) e escolha uma das quatro opções de armazenamento.

Você pode visualizar a quantidade de armazenamento usada para as fotos no relógio indo até Ajustes » Geral » Armazenamento pelo Apple Watch.

Ou, se quiser, também pelo iPhone, indo até o app Watch e em Geral » Armazenamento.

