Dez anos de Apple Pay: serviço já é suportado por mais de 11 mil bancos

A Apple compartilhou há pouco uma carta escrita por Jennifer Bailey — a vice-presidente do Apple Pay e do Apple Wallet — em comemoração ao aniversário de dez anos do seu serviço de pagamentos. Além de trazer alguns relatos da executiva sobre a evolução do recurso, o texto também inclui alguns dados interessantes a respeito da adoção do Apple Pay pelo mundo.

Disponível em 78 países, o Apple Pay já é suportado por mais de 11 mil bancos ao redor do mundo, além de ser aceito por milhões de empresas e pequenos negócios, seja na internet ou em lojas físicas. Lançado em 2014, o serviço chegou ao Brasil quatro anos depois — primeiro com o Banco Itaú e, hoje, já suportado pelos principais nomes do mercado financeiro nacional.

Segundo a Apple, uma pesquisa sobre o serviço conduzida pela Morning Consult revelou que 90% dos seus usuários citaram a facilidade de uso como um dos motivos para adotar o Apple Pay em suas rotinas. Além disso, 88% ressaltou a privacidade da ferramenta, enquanto 87% apontou a segurança das transações — lembrando que o Apple Pay “esconde” os dados do cartão do usuário, dificultando a ação de golpistas.

Levando em conta apenas dados dos Estados Unidos, a pesquisa também mostra um índice de satisfação bastante alto entre usuários do Apple Pay, o qual está na casa dos 85%. Ademais, a esmagadora maioria (98%) também disse que recomendaria o serviço para outras pessoas, ressaltando a confiança do público em relação ao recurso.

Em um parte um tanto nostálgica da sua carta, Bailey lembrou de quando o Apple Pay passou a funcionar com o transporte público em Tóquio, que é usado por milhões de viajantes todos os dias:

Eu assisti com admiração enquanto as pessoas rapidamente tocavam seus iPhones ou Apple Watches para pagar enquanto passavam pelas catracas — sem necessidade de tirar dinheiro, cartões ou moedas de suas carteiras, ou mesmo desbloquear ou ativar seus dispositivos. É um ótimo exemplo de como a experiência do cliente perfeita e segura do Apple Pay oferece conveniência e tranquilidade aos consumidores em todo o mundo, estejam eles indo para o trabalho, comprando online ou pegando seu café da manhã.

A Apple também aproveitou a oportunidade para anunciar algumas novidades para o serviço, como novas parcerias com bancos nos EUA e no Reino Unido envolvendo empréstimos e opções mais flexíveis de pagamento. Ela também prometeu que logo será possível fazer compras online com cartões de créditos de novos bancos nos EUA, na Austrália, em Singapura, na Espanha, no Reino Unido, entre outras coisas.

