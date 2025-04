Donald Trump diz que Tim Cook teria ligado para reclamar de multa da UE

Como notado pelo The Verge, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou em uma entrevista para o PBD Podcast que teria falado com Tim Cook, atual CEO da Apple. De acordo com ele, o executivo teria demonstrado sua insatisfação com a União Europeia e reclamado da multa de 13€ bilhões (o equivalente a pouco menos de US$15 bilhões) que o bloco impôs recentemente contra a empresa de tecnologia.

O candidato republicano não falou muito sobre a conversa em si, mas disse que Cook havia o ligado poucas horas antes da entrevista ao podcast, que é comandado por Patrick Bet-David:

Duas horas atrás ou três horas atrás, ele [Cook] me ligou […] disse que a União Europeia tinha acabado de os multar em US$15 bilhões… E, além disso, eles foram multados pela União Europeia em outros US$2 bilhões.”

A multa de US$2 bilhões citada por Trump, é bom ressaltar, foi aplicada em março deste ano tinha a ver com supostas práticas anticompetitivas praticadas pela Apple no mercado de streaming de música. Cook teria dito ainda que a UE estaria usando essas multas para “tocar o seu empreendimento” — fala que Trump considerou “interessante”:

Eu disse, “Isso é muito… mas Tim, eu tenho que ser eleito primeiro, mas não vou deixá-los tirar vantagem de nossas empresas — isso não vai, você sabe, acontecer”.

O The Verge entrou em contato com a Apple para tentar conseguir um comentário claro do que de fato foi conversado nessa ligação. Até o momento, no entanto, a empresa não forneceu uma resposta.

Vale notar que essa está longe de a primeira que um CEO de uma Big Tech entra em contato com o ex-presidente. Elon Musk (X, SpaceX e Tesla), Sundar Pichai (Google) e Mark Zuckerberg (Meta) foram outros “chefões” que o atual candidato relata ter entrado em contato com ele algumas vezes para discutir múltiplos assuntos.