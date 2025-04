Promoções na App Store: Hundred Days, Rush Rally Origins, InstantGrid e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Hundred Days, criado pelo pessoal da Broken Arms Games Srl, é um jogo de estratégia que te coloca no papel de dono(a) de vinícola.

Defina o que será produzido, estratégias de divulgação, quanto produzir e acompanhe cada uma das consequências de suas escolhas. Além de ser um jogo, o aplicativo também é uma “escola” sobre o processo de fabricação de vinhos, os fatores que impactam e os elementos que devem ser considerados para o sucesso de uma produção.

Acompanhe os impactos de sua plantação no solo, o passo a passo da colheita e busque o topo do império das vinícolas. O jogo é bem bonito, mas um ponto negativo fica por conta da ausência do português como idioma suportado — fora isso, a experiência é bem legal para quem curte jogos de estratégia.

Aproveite a oferta e boa produção diversão! 🍷

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Jogo de corrida.

RPG.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Editor de imagens.

Calculadora.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸