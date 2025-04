WhatsApp permitirá rever Status pela lista de conversas no iOS; será mais fácil reagir a mensagens com seus emojis preferidos, indicam testes

Cá estamos com mais duas novidades da versão beta do WhatsApp que foram notadas nas versões mais recentes do mensageiro no TestFlight. Embora pontuais, essas mudanças deverão refinar a experiência de uso do mensageiro, proporcionando novas formas de acessar opções com poucos toques.

Recentemente, vale lembrar, o mensageiro da Meta também introduziu novidades importantes para todos os seus usuários, como controles de velocidade e um modo PiP para vídeos, bem como novas cores e temas para chats.

Rever Status pela lista de chats

A primeira delas tem a ver com os Status, que já há algum tempo podem ser acessados da tela de conversas do WhatsApp, tocando na foto de perfil de algum contato. Ao que tudo indica, porém, o mensageiro está considerando permitir que seus usuários também usem esse atalho para rever publicações que já foram visualizadas.

Notada na versão 24.21.10.74 do WhatsApp Beta, essa opção aparece na forma de um anel cinza em volta da foto de perfil do usuário, indicando se tratar de um Status já visualizado. Publicações que ainda não foram vistas pelo usuário, por sua vez, continuam sendo indicadas por um anel verde.

Apesar de pequena, essa novidade deverá dinamizar o uso do app, uma vez que não será mais necessário ir até a aba de atualização só para rever um Status.

Como dito, esse recurso foi recentemente implementado na versão beta do WhatsApp, mas, de acordo com o WABetaInfo, algumas pessoas que instalaram a versão mais recente do mensageiro na App Store também estão notando essa novidade em seus aplicativos, embora o seu alcance ainda pareça ser bastante limitado.

Dessa forma, é seguro assumir que veremos esses atalhos para os Status pintarem para todos muito em breve. Portanto, mantenha seu aplicativo atualizado!

Emojis recentes

Também há algum tempo, o WhatsApp deixa seus usuários reagirem a mensagens em conversas com uma lista predeterminada de emojis. Mais recentemente, o mensageiro passou a permitir que eles escolham qualquer emoji para expressar seu sentimento sobre um recado, e não mais apenas as seis opções padrão oferecidas pelo app.

Agora, o app quer ajudar você a encontrar os seus emojis mais frequentes de forma mais rápida. Como é possível notar na imagem abaixo, além dos emojis padrão, o WhatsApp está exibindo na sua versão beta mais recente (24.21.10.76), também disponível no TestFlight, os últimos emojis que você escolheu depois das opções padrão.

Para acessar esses emojis, basta deslizar com o dedo para o lado no popup que aparece quando você decide reagir a uma mensagem — ação que deverá lhe poupar alguns bons segundos, já que alguns emojis são bem chatinhos de se achar devido a ordem em que aparecem no seletor de emojis.

Também segundo o WABetaInfo, essa novidade já está disponível para alguns testadores do WhatsApp, devendo chegar para mais pessoas em breve.