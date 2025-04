Ao contrário da geração anterior, iPhones 16 têm vendido bem na China

As vendas dos mais novos iPhones na China aumentaram 20% nas primeiras três semanas de disponibilidade em comparação com a geração anterior (durante o mesmo período no ano passado) — o que, para a Apple, é um sinal de alívio em se tratando do maior mercado de smartphones do mundo.

Os dados são da Counterpoint Research e foram compartilhados pela Bloomberg. De acordo com eles, as vendas dos iPhones 16 Pro/16 Pro Max aumentaram 44% em comparação com os equivalentes do ano passado.

Ainda que a análise seja de um período específico, os dados sugerem que os modelos deste ano estão se saindo melhor do que os de 2023.

Dado o aumento suave da produção, a estratégia de preços consistente e a onda inicial de atualizações por usuários existentes do iPhone, a linha iPhone 16 teve um crescimento substancial no mercado doméstico chinês. O mix de produtos também melhorou significativamente.

Embora tenha começado bem, os iPhones 16 enfrentam uma série de grandes rivais locais — a Vivo, por exemplo, anunciou seu novo carro-chefe X200 Pro, enquanto a Huawei deverá apresentar seus novos dispositivos Mate em novembro e, tanto a Xiaomi quanto a Oppo, deverão atualizar suas linhas de smartphones até o fim do ano.

