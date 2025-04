Apple disponibiliza sexta versão de testes do visionOS 2.1

Na mesma semana em que disponibilizou a quinta beta do visionOS 2.1 (bem como do watchOS 11.1 e do tvOS 18.1), a Apple liberou uma nova versão de testes do sistema operacional do seu headset, a sexta (compilação 22N5573b ), para desenvolvedores.

A beta de hoje provavelmente contém correções de bugs específicas e/ou melhorias de desempenho, já que foi disponibilizada antes de o próximo ciclo de testes começar.

Embora o visionOS 2 tenha incluído algumas atualizações importantes para o Vision Pro, a versão 2.1 até agora parece não trazer novidades significativas.

É esperado que esse update, bem como o dos demais sistemas da Apple, seja liberado para todos os usuários ainda este mês, provavelmente no dia 28/10.