Com chip A17 Pro “capado”, novo iPad mini não bate o iPhone 15 Pro em benchmarks

Mesmo ainda previsto para chegar às prateleiras nos Estados Unidos na próxima semana, o novo iPad mini (com o chip A17 Pro) já teve suas pontuações no Geekbench, bem como algumas de suas especificações, vazadas.

Como visto pelo MacRumors, os números indicam, por exemplo, que o novo aparelho conta com 8GB de RAM — quantidade de memória mínima amplamente apontada como necessária para rodar a Apple Intelligence, suportada pelo modelo recém-anunciado.

Outro detalhe confirmado pelo benchmark é uma modificação no chip A17 Pro em relação à versão que já conhecíamos. No novo iPad, ele conta com uma GPU de 5 núcleos — um a menos que os ostentados pelos iPhones 15 Pro.

Essa diferença dá ao novo iPad mini uma pontuação inferior em relação aos iPhones topos-de-linha do ano passado — embora ele ganhe de lavada do iPad mini de 6ª geração, que tinha apenas 4GB de RAM e ostentava o chip A15 Bionic.

Modelo CPU (single-core) CPU (multi-core) Metal GPU iPad mini de 6ª geração 2.121 5.367 19.486 iPad mini (A17 Pro) 2.840 6.982 25.895 iPhone 15 Pro 2.888 7.169 27.144

Como notado também pelo MacRumors, o novo iPad chegará às prateleiras com o iPadOS 18.0 pré-instalado. Isso significa que o sistema de fábrica do novo aparelho ainda não contará com os recursos da Apple Intelligence, previstos para a versão 18.1.

O novo iPad mini, vale recordar, custará a partir de R$6 mil no Brasil. A data de lançamento do aparelho por aqui ainda não foi anunciada pela Apple.

