Google Fotos agora faz uploads de fotos do Mac automaticamente pela web

Usuários do Google Fotos contam agora com uma opção mais automatizada para fazer uploads de imagens em determinada pasta no computador — algo até agora possível em desktops apenas com o aplicativo do Google Drive — via a web.

Publicidade

O recurso funciona perfeitamente no macOS, sendo necessário apenas acessar o endereço photos.google.com pelo Google Chrome ou o web app da plataforma, o qual pode ser baixado justamente pelo navegador.

Basta clicar no botão “Fazer upload” e depois selecionar a opção “Fazer backup de pastas” para iniciar o processo, o qual envolve escolher a pasta em questão pelo Finder (no macOS) e conceder permissão para que o browser a acesse.

É possível adicionar mais de uma pasta para o backup automático clicando novamente no mesmo botão. Pela mesma interface, também é possível remover uma pasta já adicionada para o backup clicando no botão de três pontos.

Embora “automático”, como trata-se de algo baseado na web, é necessário estar com a página do Google Fotos (ou com o web app) aberta para que o backup seja executado, não sendo algo que ocorre constantemente em background.

Publicidade

Mesmo assim, trata-se de uma opção interessante para quem por algum motivo não quer (ou não pode) instalar o Google Drive diretamente em sua máquina, uma vez que não é necessário selecionar novamente a pasta todas as vezes.

via Canaltech