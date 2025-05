“iPhone 17 Slim” terá câmera traseira de 48MP e 8GB de RAM, diz Jeff Pu

Nos últimos meses, vem sendo repercutido a possibilidade de a Apple estar planejando um modelo redesenhado e mais fino do “iPhone 17”, provisoriamente chamado de “iPhone 17 Slim” ou “iPhone Air”, para o próximo ano.

Publicidade

Embora os rumores sobre o seu design e suas especificações sejam variados, a maioria concorda que ele terá uma tela de 6,6 polegadas. Ming-Chi Kuo, analista da cadeia de suprimentos da Apple, por exemplo, espera que o dispositivo inclua um chip “A19”, Ilha Dinâmica (Dynamic Island), uma única câmera traseira e um modem 5G projetado pela Maçã.

Jeff Pu, analista do banco de investimentos Haitong International, voltou a corroborar essas especificações, acrescentando que o “iPhone 17 Slim” terá um chip “A19” fabricado em um processo de 3 nanômetros da TSMC, uma estrutura de alumínio, Face ID, uma câmera traseira de 48 megapixels, uma câmera frontal de 24MP e 8GB de RAM para a Apple Intelligence. Pu também destacou que o novo modelo terá um design perceptivelmente novo e substituirá o modelo Plus na linha da Apple para o próximo ano.

A Apple deverá revelar o “iPhone 17 Slim” em setembro de 2025, mas como a data de lançamento ainda está longe, então alguns recursos podem mudar (ou até mesmo ser cancelados) ao longo do tempo. Esse novo modelo intermediário está gerando expectativas, especialmente em relação ao seu design fino e às melhorias nas especificações técnicas em comparação com modelos anteriores.

E os “iPhones 17 Pro”?

Pu também reiterou suas previsões para o “iPhone 17 Pro” e o “iPhone 17 Pro Max”. Ele afirmou que ambos os modelos contarão com uma lente teleobjetiva de 48MP e uma câmera frontal de 24MP — uma melhoria significativa em relação aos modelos do iPhone 16 Pro.

Publicidade

O analista espera ainda que os novos modelos sejam equipados com 12GB de RAM, o que deve melhorar o desempenho geral e a performance da Apple Intelligence, assim como a capacidade de multitarefa. Além disso, ele acredita que o “iPhone 17 Pro Max” terá uma Ilha Dinâmica mais estreita, devido à adoção de uma tecnologia chamada “metalens” para o sistema do Face ID.

Os tamanhos de tela dos “iPhones 17 Pro” e “17 Pro Max” permanecerão inalterados, com 6,3″ e 6,9″, respectivamente. Pu também mencionou que os dispositivos serão equipados com o chip “A19 Pro”, fabricado com o mesmo processo de 3nm da TSMC utilizado para o chip A18 Pro.

Estas atualizações prometem trazer melhorias significativas em termos de desempenho e qualidade de imagem, mantendo o design e as dimensões familiares para os usuários dos modelos anteriores. A redução do tamanho da Ilha Dinâmica também marca uma importante evolução no design desde sua introdução nos iPhones 14 Pro/14 Pro Max.

Pu tem se mostrado uma fonte confiável de informações sobre os próximos produtos da Apple, e suas previsões indicam que a empresa continua a inovar e a ajustar seus produtos para atender às demandas e expectativas dos consumidores. Com essas mudanças, a Apple busca manter sua posição de destaque no mercado de smartphones.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors [1, 2]