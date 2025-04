★ Por que o UPDF é o editor de PDFs pelo qual você estava esperando

Ler PDFs é normal e fácil no Mac, no iPhone e no iPad, mas editar esse tipo de documento pode ser um tanto difícil. Especialmente se você precisa excluir texto de PDFs, editar arquivos escaneados ou remover marcas d’água.

O UPDF é um editor de PDFs avançado e modernizado com recursos baseados em inteligência artificial. Ele fornece uma plataforma unificada para ler, editar, anotar, converter, proteger e organizar seus documentos. Seu assistente de IA ajuda a resumir/traduzir/explicar PDFs, convertê-los em mapas mentais, conversar com imagens e muito mais.

A melhor coisa sobre o UPDF é seu preço acessível, que é mais de 80% mais barato que o Adobe Acrobat Pro. Com isso, confira uma breve análise do UPDF e veja se ele é o melhor editor de PDFs do mercado.

Edite PDFs como se estivesse no Word

O UPDF permite edição de texto, imagens, marcas d’água, links, fundos, cabeçalhos/rodapés, formulários e páginas. Uma única conta pode ser usada no Windows, no macOS, no iOS e no Android, tornando-o uma ferramenta versátil.

Tenha auxílio da IA

O assistente de IA pode resumir, traduzir, explicar e conversar com PDFs ou imagens, além de converter PDFs em mapas mentais, um recurso exclusivo do UPDF.

Proteja seus PDFs

O UPDF garante a segurança do PDF com proteção por senha e redação. Ele também inclui o Security Space em seu aplicativo no iOS para uma proteção extra e suporta marcas d’água em mosaico personalizadas, o que muitos outros editores de PDF não têm.

Faça anotações

O UPDF oferece 13 ferramentas de marcação, incluindo marcadores, notas adesivas e assinaturas personalizadas. Ele ainda tem mais de 100 adesivos — um recurso não visto em outras ferramentas. Os usuários também podem exportar comentários como PDFs, economizando tempo em revisões de documentos.

Se organize facilmente

O UPDF simplifica a organização de páginas em PDF, suportando adição, remoção, rotação, divisão e extração de páginas. Sua versão para Mac permite até que os usuários invertam a ordem das páginas, ideal para documentos digitalizados de várias páginas.

Converta PDFs e OCRs

O UPDF oferece uma conversão de PDFs perfeita para vários formatos do Office, como Word, Excel e imagens, permitindo uma edição e colaboração fáceis. Sua funcionalidade OCR permite que os usuários extraiam texto de documentos digitalizados, melhorando a acessibilidade e a usabilidade para tarefas como entrada de dados e edição de conteúdo.

Recursos adicionais

O UPDF fornece recursos como compactação de PDFs para tamanhos de arquivo menores, organização de páginas, processamento em lote e criação de formulários preenchíveis. Além disso, ele oferece 100GB de armazenamento no UPDF Cloud para fácil acesso e gerenciamento de seus documentos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Ficou impressionado com as funcionalidades ricas em recursos do UPDF? Obtenha o UPDF e suas funções de IA com um desconto especial agora.

Acesso com um clique aos recursos

A interface do UPDF é intuitiva e amigável. Ao contrário do Adobe Acrobat, que requer navegação por vários menus, o UPDF oferece uma interface unificada. Editar, anotar ou converter um PDF está a apenas um clique de distância. O layout moderno do UPDF facilita para os usuários ao não trazer uma curva de aprendizado.

Preços acessíveis

O UPDF oferece planos anuais e vitalícios, o que o torna mais de 80% mais barato do que a assinatura anual do Adobe Acrobat Pro. Enquanto o Adobe Acrobat fornece apenas um plano anual, o plano vitalício do UPDF significa que você paga uma vez e obtém acesso para sempre, incluindo todas as atualizações futuras. Além disso, os leitores do MacMagazine podem aproveitar um desconto de até 43%.

Capacidades avançadas de IA

O assistente de IA do UPDF oferece recursos mais avançados, que não estão disponíveis no Adobe Acrobat e outros editores de PDF populares. Com a IA do UPDF, você pode converter PDFs em mapas mentais, um recurso indisponível em nenhum outro editor de PDF. Ele ajuda a esclarecer conceitos do PDF com mapas mentais visuais.

Atualizações semanais com constância

O UPDF lança novos recursos e melhorias quase semanalmente, oferecendo aos usuários algo novo para explorar consistentemente, algo não comumente visto em outros editores de PDF.

Vantagens sobre outros editores de PDF

Comparação Características UPDF Adobe Acrobat Editar PDF Texto ✅ ✅ Imagens ✅ ✅ Ligações ✅ ✅ Marcas d’água e fundo

✅ ✅ Adicione texto avançado arrastando e soltando ✅ ✅ Assistente de IA em PDF Resumir, traduzir e explicar

✅ ✅ Converter PDFs em mapas mentais ✅ ✅ Bate-papo com imagens ✅ ❌ Compatibilidade web, Windows, macOS, Android e iOS Windows, macOS, iOS e Android Anotar PDF Destaque, tachado, sublinhado e linha ondulada ✅ ✅ Comentários de texto e notas adesivas ✅ ✅ Formas, lápis, carimbos e assinaturas ✅ ✅ Adesivos ✅ ❌ Converter PDF PDF para Word, Excel, PowerPoint, RTF, texto, imagem e HTML ✅ ✅ Outras características Proteger PDF ✅ ✅ PDF OCR ✅ ✅ Organizar PDF ✅ ✅ Preencher e assinar ✅ ✅ Processo em lote PDF ✅ ✅ Preços Licença vitalícia ✅ (uma conta para usar em 4 plataformas) ❌

Conclusão

O UPDF é um editor de PDFs revolucionário, oferecendo uma interface moderna, recursos avançados e preço imbatível. Sua interface perfeita, recursos de IA inovadores e baixo custo o tornam a melhor escolha para qualquer pessoa que precise de uma solução para esse tipo de documento.

Em resumo, o robusto kit de ferramentas e o preço competitivo do UPDF o tornam a escolha ideal para uso pessoal e profissional. Obtenha o UPDF com uma oferta especial hoje!